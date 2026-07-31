De Zerbi agita o mercado do Tottenham e Marmoush lidera a lista de candidatos

O italiano Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham, incendiou a empolgação da torcida dos Spurs com declarações impactantes nas quais afirmou que o clube londrino está próximo de fechar uma "contratação de peso" ao longo desta semana, apontando que a equipe concluiu apenas 60% do seu plano no mercado de transferências de verão até agora.

As declarações de De Zerbi vieram para compensar a decepção do clube após um duro golpe representado pela lesão de Junior Kroupi, atacante do Bournemouth, que era um dos alvos em potencial, tendo sua ausência confirmada por um período de até quatro meses.

Lista de cinco nomes para reforçar o ataque

Segundo o jornal britânico "Evening Standard", o Tottenham elaborou uma lista reduzida com cinco nomes para reforçar o setor ofensivo antes do fechamento do mercado. No topo da lista está o astro egípcio Omar Marmoush, atacante do Manchester City, por quem o Tottenham demonstrou interesse sério em contratar.

Marmoush disputa a vaga no ataque com Deniz Undav, atacante do Stuttgart; Brian Brobbey, atacante do Sunderland; o brasileiro Savinho, astro do Manchester City; além do francês Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain.

Marmoush: um talento em busca de salvar De Zerbi

Marmoush é uma opção que agrada De Zerbi de forma especial, dada a multiplicidade de suas funções ofensivas e sua capacidade de atuar como centroavante fixo ou recuar e explorar os espaços atrás dos defensores.

O treinador italiano vê em Marmoush, que se aproxima dos 27 anos, um jogador que atingiu a maturidade futebolística e do qual pode se beneficiar imediatamente, especialmente após duas temporadas em que os Spurs sofreram com a luta contra o rebaixamento.

Marmoush havia se transferido para o Manchester City vindo do Eintracht Frankfurt em janeiro de 2025, e fez um início marcante na Premier League, mas não conseguiu manter seu ritmo goleador. Em sua primeira temporada completa no City, marcou apenas 3 gols, saindo gradualmente dos planos do clube e deixando de fazer parte de seus projetos futuros.

De Zerbi acredita que Marmoush comprovou suas capacidades de finalização na Premier League apesar da temporada difícil passada, e considera que o jogador precisa apenas recuperar sua confiança diante do gol sob seu comando, para ser uma das cartadas vencedoras do Tottenham na nova temporada.