De volta para enfrentar o Al-Hilal... O Al-Shabab escolhe Khalifa bin Zakari

O Al-Shabab definiu o técnico que substituirá o argelino Nourredine Ben Zakri no comando da equipe principal na próxima temporada.
Ben Zakri assumiu o comando do Al-Shabab na segunda metade da última temporada e conseguiu salvá-lo do rebaixamento, mas o clube saudita anunciou sua saída do cargo após o término da temporada.
O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o Al-Shabab decidiu contratar o técnico alemão Thomas Lech para comandar a equipe na próxima temporada.
O jornal explicou que o clube saudita aguarda a aprovação da Comissão de Fiscalização Financeira da Liga Roshen para assinar oficialmente o contrato com o técnico de 57 anos.
Leitsch iniciou sua trajetória como técnico há cerca de 30 anos, ainda quando era jogador, e passou por várias etapas importantes, entre as quais se destacam o Austria Viena, da Áustria, o Vitesse, da Holanda, e o Bochum, da Alemanha.
Já a etapa mais marcante foi no Red Bull Salzburg, da Áustria, onde atuou como assistente técnico e também como diretor técnico das categorias de base, antes de assumir o comando da equipe principal entre os anos de 2025 e 2026.
Leach comandou o time austríaco na Copa do Mundo de Clubes de 2025 e enfrentou o Al-Hilal na fase de grupos, mais precisamente na segunda rodada, quando a partida terminou em empate sem gols, antes de ser eliminado precocemente da competição.