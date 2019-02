De volta à liderança, Klopp elogia “reação” do Liverpool

O treinador alemão comemorou o retorno às vitórias na Premier League e brincou ao falar de Wijnaldum

Jurgen Klopp não escondeu o alívio após a vitória por 3 a 0 do Liverpool sobre o Bournemouth, neste sábado (09), pela 26ª rodada da Premier League. O resultado recolocou os Reds na liderança do torneio, com três pontos de vantagem em relação ao Manchester City (65 a 62), e deu uma tranquilidade maior após os dois tropeços contra Leicester e West Ham.

“Nós queríamos demonstrar uma reação e conseguimos fazer isso. Tivemos dificuldades antes, com jogadores fora, tiveram razões pelas quais não jogamos bem das quais não podemos falar muito em público, mas temos autocrítica”, afirmou Klopp após a partida, que teve gols de Mané, Wijnaldum e Salah.

“Nós sabíamos que não estávamos felizes com as nossas performances nos últimos dois ou três jogos, mas a reação que os garotos mostraram foi espetacular. Você pode ganhar ou empatar por razões diferentes, mas aqui nós não queremos passar direto, de alguma forma. Nós queremos jogar um futebol convincente e foi o que fizemos. Todos os gols foram brilhantes, o nosso jogo de pressão e contra-ataque foi o melhor em muito tempo e achei que foram três pontos muito merecidos”.

Klopp também revelou que o meio-campista Giorgio Wijnaldum, autor do segundo gol, por muito pouco não foi desfalque por causa de um problema de saúde: “Na última noite o Gini (Wijnaldum) não estava no hotel do time porque basicamente ele tinha tudo aquilo que você não deseja ter na véspera de um jogo”, disse o alemão. “Então, depois de algumas horas de sono ele me disse que estava sentindo-se bem e poderia jogar. Ele jogou e foi brilhante. A minha única preocupação depois disso foi que ele marcou um gol e todo mundo queria abraça-lo”.

“Todo mundo neste elenco é assim, eu não consigo falar o quão grande é a personalidade e atitude destes jogadores. A mentalidade destes garotos é a única razão pela qual estamos aqui”, concluiu.

TÉCNICO ADVERSÁRIO RECLAMA DE ARBITRAGEM

Mane goal leaves Liverpool rival fans fuming at dubious offside decision https://t.co/ZX2A5t0zY6 pic.twitter.com/P7VcqkLbg3 — Cleansheet (@Cleansheet) 9 de fevereiro de 2019

Do outro lado, o técnico Eddie Howe reclamou especialmente do primeiro gol dos Reds. O atacante Sadio Mané estava impedido ao cabecear para o fundo das redes, embora tenha sido por detalhes (ao contrário do que vimos no empate contra o West Ham).

“O primeiro gol foi representou um grande momento na partida. Até aquele momento, o nosso plano era frustrar o Liverpool e restringir o espaço deles, e estava seguindo tudo muito bem. É frustrante, mas o VAR deve ajudar nestas situações na próxima temporada. Quando é difícil, mas claramente em impedimento, nós teremos a decisão correta”.