De saída do Flamengo? Estafe de Michael marca viagem para trazer nova oferta árabe

Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, volta à carga e demonstra interesse em contratar o atacante de 25 anos

Um membro do estafe do atacante Michael, do Flamengo, está com viagem marcada aos Emirados Árabes Unidos, onde irá se reunir com representantes do Al Ain com o intuito de apresentar uma proposta ao clube carioca. Os moldes da oferta ainda não foram definidos, mas há um interesse renovado do clube do Oriente Médio em contar com o jogador de 25 anos.

A intenção é enviar uma oferta formal após a reunião entre os procuradores do atacante e integrantes da diretoria do Al Ain. O empresário Eduardo Maluf, que tem boa relação com clubes do país, será o responsável por conduzir as tratativas nos bastidores.

Michael é visto como uma alternativa para o Al Ain desde a janela de transferências de janeiro de 2021. No início do ano, o clube apresentou uma oferta de R$ 8 milhões pelo empréstimo do atleta, com a opção de compra de 12 milhões de euros (R$ 78 milhões à época). O negócio, contudo, não era tratado como uma alternativa para a diretoria rubro-negra, que não deseja emprestar seus jogadores neste momento e só está disposta a fazer negociações em definitivo.

O Flamengo desembolsou R$ 38,5 milhões pela aquisição de Michael - valor revelado no balanço financeiro divulgado em 30 de abril deste ano e quitado em três parcelas, em fevereiro e julho de 2020, e janeiro de 2021. O atacante foi a segunda contratação mais cara da temporada passada, atrás apenas de Gabigol, que custou R$ 96,9 milhões aos cofres da equipe.

O atleta tem vínculo no Ninho do Urubu até dezembro de 2024. O Flamengo é detentor de 80% dos direitos econômicos do atleta, que reforçou a equipe após passagem de destaque pelo Goiás.

Reserva de luxo do time comandado por Rogério Ceni, Michael tem nove partidas em 2021, com um gol marcado e quatro assistências. Ele ainda não deslanchou em sua passagem pelo Ninho do Urubu.