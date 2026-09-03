De Rodri a Hamza Abdelkarim: como Deco preparou o ambiente ideal para Hansi Flick?

Uma reportagem revelou, nesta quinta-feira, detalhes exclusivos sobre o elenco do Barcelona, após o encerramento da janela de transferências de verão na última terça-feira.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o elenco do Barcelona para a temporada 2026-2027, após o fechamento do período de transferências de verão, representa um paradoxo incomum: o Barça é o mais jovem de toda a liga, com uma média de idade de 24,4 anos e, ao mesmo tempo, conta com grande experiência em conquistar títulos.

Ambiente de jogo ideal para Flick

Deco, diretor esportivo do Barcelona, montou um ambiente de jogo ideal para o técnico Hans Flick, que inicia sua terceira temporada no comando da equipe, um ambiente que se harmoniza com o desejo de elevar o nível do desempenho e a pressão alta e contínua.

E, graças à alta qualidade que a equipe possui, presume-se que essa vantagem seja o fator decisivo que lhe permita competir com eficácia por todos os títulos.

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A Liga dos Campeões da Europa e o Campeonato Espanhol encabeçam a lista de prioridades do Barcelona para a nova temporada, em uma mensagem que reflete expectativas elevadas que ninguém ignora, dos jogadores à diretoria.

E, até agora, o atual campeão da liga lidera a tabela de classificação após três rodadas.

Veteranos brilhantes como Robert Lewandowski (38 anos) e Marc-André ter Stegen (34 anos) não fazem mais parte do elenco.

E todos os novos reforços reforçam a necessidade de aplicar um sistema de rodízio mais amplo e consistente para os jogadores, dadas as exigências do calendário.

E as temporadas anteriores mostram claramente, especialmente na Europa, uma grande falta de vitalidade adicional, algo que só pode ser oferecido por meio de um elenco rico em jogadores e do aumento do número de possíveis titulares.

As contratações do Barcelona

E isso explica por que até mesmo as contratações mais recentes de jogadores veteranos, que mal passaram dos trinta anos, como Rodri, vencedor da Bola de Ouro, ou até mais jovens, como o atacante Gabriel Jesus, recém-chegado, que tem 29 anos.

Já Anthony Gordon tem 25 anos, e Karim Adeyemi tem 24 anos, enquanto Hamza Abdelkarim (18 anos) e Jesse Bicego (19 anos) representam uma aposta clara nos jogadores jovens.

João Cancelo, de 32 anos, é a exceção que confirma a regra: a média de idade caiu de forma notável. Todos eles se destacam por uma abordagem tática e coletiva aplicada com maior eficácia com a presença de novos jogadores, um termo comum usado por Flick durante seus dois anos no comando do Barcelona.

Deco começou, do ponto de vista cronológico, pela renovação dos contratos das estrelas já presentes no clube, aquelas que se formaram na academia de La Masia, e acrescentou aquela "experiência" adicional que Flick pediu em abril para tentar realizar o "sonho de vencer a Liga dos Campeões da Europa".

Essa mentalidade vencedora se manifesta, por exemplo, no fato de Lamine Yamal ter três títulos de liga em suas vitrines. Isso também fica evidente pelo fato de que o núcleo da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo é composto por oito jogadores do Barcelona, sete dos quais, com exceção de Rodri, têm menos de 30 anos.

Real Madrid e Atlético: média de idade maior

Real Madrid e Atlético de Madrid, os principais rivais do Barcelona, têm uma média de idade bem mais alta que a do campeão da liga: 25,7 anos para o Real Madrid e 26,7 anos para o Atlético.

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Já o melhor que caracteriza o Barcelona é que, apesar da idade relativamente jovem de seus jogadores, o time conta com veteranos que conquistaram títulos de verdade, seja com o Barcelona, seja com a seleção nacional.