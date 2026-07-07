Edson Álvarez está prestes a ser transferido para o 1. FC Köln, segundo informa Florian Plettenberg. O clube alemão está, neste momento, se empenhando ao máximo para contratar o mexicano.

Segundo o jornalista da Sky Sports, o West Ham United está 100% decidido a vender Álvarez neste verão. Há vários clubes interessados, mas o Köln lidera, no momento, a disputa pela contratação do jogador.

O próprio jogador também está aberto a uma transferência para o clube da Alemanha Ocidental, que aposta em um contrato de empréstimo com opção de compra.

Três semanas atrás, a Voetbal International informou que Álvarez é um candidato importante para reforçar o elenco do Ajax no próximo verão.

O clube vem buscando há algum tempo um novo meio-campista organizador, especialmente desde a saída de Jordan Henderson. Dentro da comissão técnica, o mexicano ainda seria muito bem visto.

Jordi Cruijff terá, portanto, que se apressar, já que os alemães estão agindo com seriedade. Anteriormente, Álvarez disputou 147 partidas pelo time principal do Ajax.

O Colônia joga atualmente na Bundesliga. Na última temporada, o Effzeh ficou em décimo quarto lugar na primeira divisão da Alemanha.