De quem é esse rosto? Kokorilla cumpre uma promessa com uma tatuagem inesperada

O lateral-esquerdo da seleção espanhola, Marc Cucurella, confirmou que, caso conquiste a Copa do Mundo de 2026, fará uma tatuagem em homenagem ao técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente.

Cucurella havia prometido a si mesmo que pintaria o cabelo de vermelho caso a Espanha conquistasse o título da Eurocopa, o que ele realmente fez em 2024.

A seleção espanhola está no Grupo H, ao lado da Arábia Saudita, do Uruguai e de Cabo Verde.

Cocorela disse em declarações ao programa Partidazo de COPE, publicadas pelo jornal Mundo Deportivo: “Se ganharmos a Copa do Mundo, vou tatuar o rosto de Luis de la Fuente, bem pequeno, mas acho que será uma bela lembrança”.

Ele acrescentou: “No bíceps? O local da tatuagem precisa ser pensado. Concordo com a tatuagem, mas depois vamos decidir o lugar certo”.

E continuou: “Não quero falar sobre o meu futuro neste momento, estou feliz no Chelsea, mas há algum tempo não quero pensar em nada. Quero aproveitar este momento, porque pode ser a minha primeira e última Copa do Mundo”.