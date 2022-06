De Pedro Martins a Dorival Júnior, como foi a busca do Flamengo por um técnico um novo técnico

Rubro-Negro chegou a cogitar outro técnico estrangeiro mas encontrou dificuldades

A demissão do técnico Paulo Sousa só foi oficializada na última quinta-feira (09), logo após o treinador comandar o último treino no Flamengo, no final da tarde. A saída do português, no entanto, já estava decida desde domingo (05), após a derrota para o Fortaleza, no Maracanã.

Conforme trouxe a GOAL, no início de segunda-feira, o presidente Rodolfo Landim pediu ao departamento de futebol que mapeasse possíveis substitutos no mercado. A ideia era apenas demitir Paulo Sousa com um novo técnico bem encaminhado. Dito e feito.

Ainda na segunda, o Flamengo começou a fazer algumas consultas, os nomes que estavam em pauta eram os dos técnicos, Pedro Martins, Vojvoda, Cuca e Dorival Júnior. Ainda conforme trouxe a GOAL, intermediários ligados ao Rubro-Negro entraram em contato com o staff do técnico do Olympiacos para saber das condições.

Eles, no entanto, ouviram que Pedro tinha uma multa de 6 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual), que até poderia ser negociada, mas não sairia por menos de 4 milhões de euros (cerca de R$ 20, 9 milhões na cotação atual).

Pelos valores altos, o tempo em que uma negociação deste tipo de mandaria e sem ter a certeza de que Pedro Martins toparia o desafio no Flamengo neste momento, o nome foi descartado. A outra opção era Vojvoda, técnico do Fortaleza.

O argentino, por sua vez, não deu qualquer indício de que toparia trocar o Fortaleza pelo Flamengo e deixou claro a pessoas próximas que o desejo será seguir no clube nordestino. Recentemente, ele já havia descartado o Internacional e no início do ano, também recusou conversar com o Atlético-MG.

Cuca, outro nome que agradava boa parte a cúpula do Flamengo, chegou a se mostrar mais receptivo no início, mesmo deixando claro que não aceitaria conversar enquanto Paulo Sousa estivesse no cargo. Os feedbacks sobre o ex-treinador do Atlético-MG até animaram os dirigentes, mas Landim nunca esteve tão convicto sobre esta contratação.

Ao passo em que torcedores se manifestavam contra Cuca na internet, a diretoria do Flamengo viu o treinador mudar o discurso e deixar claro que, neste momento, não pretendia ouvir nenhum projeto, nem mesmo o do rubro-negro carioca. Em nota, o técnico chegou a reafirmar o desejo de seguir sem trabalhar neste momento.

Dorival Júnior, por outro lado, desde o início se mostrou receptivo a ideia de assumir o Flamengo. O nome ganhou força nos bastidores e os dirigentes sentiram que a rejeição por parte da torcida era baixíssima. Logo após a derrota para o Red Bull Bragantino, no início da quinta-feira (09), a negociação se intensificou e o treinador aceitou uma proposta até dezembro deste ano, com a possibilidade de renovação.

Ao se despedir dos jogadores do Ceará, Dorival Júnior deixou claro que estava ouvindo o coração. Desde que deixou o clube no final de 2018, ele nutria o desejo de retornar ao Flamengo. Agora, o técnico tem a missão de recuperar o astral do vestiário e colocar o time carioca de volta ao caminho da briga por títulos, caso contrário, será mais um a passar pela gestão Rodolfo Landim.