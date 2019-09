De 'Mittos' a foco da crise: Alexandre Mattos vive pior momento no Palmeiras

Diretor de futebol do Palmeiras é cobrado por torcedores e vive o seu pior momento desde que chegou ao clube, em janeiro de 2015, ao deixar o Cruzeiro

Alexandre Mattos vive o pior momento de sua passagem pelo . No cargo de diretor de futebol desde janeiro de 2015, o cartola deixou de ser "Mittos", como a torcida o apelidou pouco depois de sua chegada, para se tornar o principal alvo das críticas, sobretudo da maior organizada alviverde.

Na chegada de Alexandre Mattos, no início de 2015, o diretor de futebol chegou ao Palmeiras badalado. O currículo era o principal motivo para a sua chegada como "reforço de peso".

Mattos foi o responsável por montar o bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. No período, o dirigente ganhou notoriedade e chamou a atenção do Palmeiras.

Em 2015, se mudou para a Academia de Futebol. No clube, acumulou títulos importantes. Já são duas edições de Campeonato Brasileiro - 2016 e 2018 - e uma de Copa do - 2015. A ótima fase no clube o transformou em ídolo da torcida.

Mas a situação mudou em 2019. E é possível dizer que até de forma repentina. A frustração dos torcedores na e também na Libertadores o transformaram em alvo da torcida e até de alguns ídolos do passado. Valdivia engrossou essa lista nesta quarta-feira, mandando uma indireta que os palmeirenses entenderam ser endereçada para o diretor de futebol.

Nos últimos dias, a Academia de Futebol foi pichada em algumas oportunidades questionando o trabalho do dirigente. Ele foi chamado de "Matto$" em manifestações no centro de treinamentos do Palmeiras. Para evitar ainda mais problemas, o cartola se isolou.

A diretoria do Palmeiras fechou as atividades do time sob a batuta de Mano Menezes, novo treinador do time, e Mattos até desativou seu perfil no WhatsApp, aplicativo de mensagens que costumava usar até em negociações.