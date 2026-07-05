De la Fuente se gaba: “Temos o melhor meio-campo do mundo”

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, elogiou o meio-campo dos “Matadores”, apenas um dia antes do confronto contra a Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista ao jornal britânico “The Guardian”, quando questionado se achava que o atual meio-campo da seleção se equiparava ao da Espanha na Copa do Mundo de 2010, De la Fuente disse: “Bem... ambos são meios-campos excelentes. Na minha opinião, e digo isso com todo o respeito a todos, temos o melhor meio-campo do mundo”.

Ele acrescentou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”: “Temos dois dos melhores jogadores em cada posição. Posso citá-los: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Olmo, Merino, Baena, Gavi e Fermin, que está ausente por lesão”.

E continuou: “Talvez eu tenha esquecido alguém e essa pessoa fique chateada, então peço que não façam isso. Lembro-me de todos. É verdade que a seleção de 2010 também tinha um meio-campo excepcional. O futebol muda, mas considero que estamos em um nível muito próximo.”

Quando questionado sobre seus momentos mais marcantes na Copa do Mundo, De la Fuente explicou: “Pelo que essa vitória significa para a Espanha, tem que ser o gol de Andrés Iniesta (contra a Holanda na final de 2010). Pode não ser muito original, mas é essa a imagem que temos da Copa do Mundo”.

Quanto a Lamine Yamal e seu confronto com Nuno Mendes, lateral da Portugal, que o jogador do Barcelona descreveu como um pesadelo por ter vencido a maioria dos duelos individuais, De la Fuente observou: “Lamine é um jogador competitivo e vai se esforçar ao máximo para se vingar da partida da Liga das Nações”.

E acrescentou: “Mas já faz muito tempo desde então, e Lamine evoluiu notavelmente. Ele não é mais o jogador que era há um ano; é um jogador diferente, mais maduro, mais confiante e que lê melhor as partidas”.