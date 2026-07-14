Luis de la Fuente, técnico da Espanha, afirmou que o grande dia de Alamin Yamal na Copa do Mundo ainda não chegou, expressando sua esperança de que isso aconteça durante o confronto contra a França nas semifinais, ou na final, caso a “La Roja” consiga chegar até lá.

De la Fuente falou durante a coletiva de imprensa realizada no estádio “AT&T” em Dallas sobre diversos assuntos relacionados ao esperado confronto contra a seleção francesa, além de avaliar vários de seus jogadores e adversários.

Comentando as declarações de Didier Deschamps, técnico da França, de que a Espanha é a principal favorita à vitória, De la Fuente disse: “Isso não tem valor algum... Seja você o favorito ou não. Para mim, o fato de ser favorito não significa nada e não é um fator decisivo. Estamos diante de duas grandes seleções”.

Sobre a melhor maneira de enfrentar a França, ele disse: “Nós os estudamos bem e nos conhecemos muito bem. Eles têm jogadores com potencial excepcional, mas nós também temos jogadores do mesmo nível. Precisamos impor nosso estilo e minimizar o impacto dos pontos fortes do adversário”.

Sobre a escolha entre Pedri e Fabián Ruiz, ele explicou: “Cada um tem suas próprias qualidades, e ambos nos dão o que precisamos. Eles também podem jogar juntos. E se eu tiver essa dúvida, vou escalá-los juntos”.

Sobre a vitória anterior sobre a França por 5 a 4 em Stuttgart, ele disse: “Este é um jogo diferente. A França também tirou suas lições daquele confronto. Vamos tentar reforçar as jogadas que nos deram resultado e aprender com os erros. Naquela ocasião, passamos de 5 a 1 para 5 a 4, e vamos trabalhar para que isso não se repita. Veremos quem conseguirá impor seu estilo.”

Sobre as mudanças ocorridas na seleção francesa em comparação com o Campeonato Europeu, ele disse: “É uma seleção melhor agora. Ela evoluiu gradualmente e passou a apresentar um nível mais alto. E nós também nos tornamos uma equipe melhor”.

Sobre seus sentimentos pessoais, ele disse: “Gosto muito do meu trabalho e da minha paixão, mas a responsabilidade é enorme. É um privilégio estar nesta posição e disputar uma semifinal da Copa do Mundo. Agora sou o protagonista do momento, e todos nós também o somos”.

Sobre Lamine Yamal, ele disse: “Ele precisa manter a calma e aproveitar o momento. Não há motivo para preocupação. O grande dia de Lamine na Copa do Mundo ainda não chegou, e espero que seja amanhã; se não for, será na final, caso consigamos nos classificar”.

Sobre o que precisa ser melhorado para vencer a França, ele disse: “Sempre há coisas que podem ser aprimoradas, e temos potencial para melhorar. O jogo de amanhã será extremamente difícil, pois estamos diante das quatro melhores seleções do mundo”.

Sobre as críticas dirigidas a Kylian Mbappé, ele disse: “Todos têm o direito de criticar, mas eu o vejo como um jogador fantástico. Sou fã dos grandes jogadores, e Kylian é um deles”.

Sobre a geração que ele ajudou a formar, disse: “Ganhar a Copa do Mundo seria o toque perfeito. É difícil, mas... por que não?”.

Ele falou sobre sua filosofia, dizendo: “Júlio César dizia que não há grande conquista sem sofrimento, e eu acredito nessa frase. Se você quer alcançar algo importante, precisa se sacrificar ao longo do caminho e sofrer muito”.

Quando questionado se a França era melhor que a Argentina e a Inglaterra, ele respondeu: “Somos todas grandes seleções. Há um grande equilíbrio no nível, e nenhuma seleção é melhor que a outra”.

Sobre a possibilidade de Mikel Merino entrar em campo, ele disse: “Tenho muita sorte, pois tenho 26 jogadores que podem ser titulares amanhã. O que posso dizer sobre o Mikel ou sobre qualquer outro jogador? Estou muito tranquilo e raramente erro nas escolhas, pois qualquer jogador que escalo tem um alto nível”.

Sobre a lição mais importante que aprendeu, explicou: “Estamos sempre aprendendo. E sempre digo aos jogadores que podemos melhorar, porque o que conquistamos hoje pode não ser suficiente para a próxima competição. Podemos nos tornar melhores, pois nossos jogadores têm um grande potencial”.

Quando questionado se tem uma visão romântica do futebol, ele respondeu: “Sou muito romântico. Também adoro Julio Iglesias. E sempre digo aos jogadores: aproveitem o que temos hoje, pois somos pessoas de sorte”.