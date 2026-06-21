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Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

De La Fuente: Recuso-me a comparar Yamal com Messi e Maradona

L. de la Fuente
L. Yamal
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Uma comparação injusta

Luis de La Fuente, técnico da Espanha, alertou contra o erro de comparar o jovem astro Lamine Yamal a lendas do futebol como Lionel Messi e Diego Maradona.

A seleção espanhola enfrenta a Arábia Saudita na cidade de Atlanta, pela segunda rodada do Grupo H, após ter empatado sem gols com Cabo Verde em sua estreia na Copa do Mundo — partida em que Yamal entrou como reserva nos minutos finais, por ainda não estar totalmente em forma.

De La Fuente enfrentou uma enxurrada de perguntas esta semana sobre a evolução de Yamal, mas negou categoricamente que o foco constante da mídia no ponta do Barcelona represente um fator negativo para a equipe.

De La Fuente afirmou, em declarações divulgadas pela rede “ESPN”: “O papel de Yamal na Espanha em comparação com o que Messi e Maradona fizeram anteriormente pela Argentina? Seria um erro comparar Yamal a qualquer outro jogador; ele tem 18 anos e está passando por uma fase de crescimento e amadurecimento, e precisamos deixá-lo trilhar seu próprio caminho.”

O técnico da Espanha acrescentou em sua entrevista: “Esse tipo de jogador, que possui qualidades diferentes, está totalmente preparado para esse tipo de pressão. São gênios como Salvador Dalí ou Michelangelo, e o que nos parece excepcional é algo natural para eles”.

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Yamal entrou em campo aos 71 minutos da partida contra Cabo Verde, num momento em que a seleção espanhola enfrentava dificuldades para romper a defesa adversária, já que o jogador continua se recuperando de uma lesão muscular sofrida em abril passado.

E acrescentou: “Temos um ambiente muito saudável, e todos sabem o quanto cada jogador é importante no elenco. Entendemos perfeitamente o papel de Yamal, e seus companheiros de equipe também compreendem isso.”

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