De la Fuente: Medo da França? ... São eles que deveriam se preocupar conosco

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, elogiou a personalidade de sua equipe e do craque Merino após a vitória dramática sobre a Bélgica (2 a 1) nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que a Espanha possui os recursos necessários para incomodar a França na esperada semifinal.

De la Fuente disse em uma entrevista rápida ao canal “La1”, logo após a partida: “Essa é a personalidade da equipe em qualquer circunstância e situação. Reitero meu orgulho em comandar essa equipe, que está sedenta por crescimento e evolução. Merecemos a vitória de todo o coração. Precisamos ter consciência do quanto foi difícil conquistar essa vitória; e precisamos valorizá-la”.

O técnico espanhol elogiou ainda o “substituto de ouro” Merino, que marcou o gol da vitória aos 88 minutos pela segunda partida consecutiva nas fases eliminatórias, dizendo: “Ele é fantástico, tem muitas qualidades, é um jogador de nível mundial, pode jogar em qualquer time e temos sorte de tê-lo conosco, pois sabemos que ele estará presente sempre que precisarmos dele”.

Sobre o confronto contra a França nas semifinais na próxima terça-feira, De la Fuente afirmou que a Espanha não será a única a se sentir preocupada, dizendo: “É lógico que vamos dar o nosso melhor para vencê-los; acho que eles estão tão preocupados quanto nós. Somos a única seleção que os derrotou em duas partidas consecutivas. Uma grande seleção enfrentará outra grande seleção.”