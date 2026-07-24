De la Fuente eleva o tom contra os jogadores da Argentina: o que aconteceu é inaceitável

Luis de la Fuente, selecionador de Espanha, elevou o tom em relação aos jogadores da Argentina, ao descrever os acontecimentos que se seguiram à final do Mundial de 2026 como "inaceitáveis", no seu primeiro comentário direto sobre os confrontos registados no jogo decisivo entre as duas seleções.

Espanha sagrou-se campeã do Mundo pela segunda vez na sua história, após vencer a Argentina por um golo sem resposta no prolongamento, no jogo que decorreu no estádio "MetLife", no passado domingo, antes de os festejos se transformarem em cenas de caos e confrontos entre vários jogadores das duas equipas.

De la Fuente afirmou, durante a sua presença na televisão espanhola: "Naquele momento não estava a par do que tinha acontecido, porque estava a celebrar com os jogadores, mas o que ocorreu após o final do jogo não pode ser aceite de forma alguma".

E acrescentou, em declarações destacadas pela rede francesa RMC : "O que vimos é insuportável e inaceitável. Jogadores deste nível, liderados por um grande treinador, também se devem ter sentido mal ao verem aqueles comportamentos. São cenas que não são dignas do futebol".

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O final do encontro ficou marcado por confrontos generalizados, sendo o mais notório o envolvimento de Leandro Paredes em atritos violentos com vários jogadores de Espanha, além de Nahuel Molina ter desferido um golpe em Rodri, enquanto Fabián Ayala, adjunto do treinador Lionel Scaloni, foi acusado de agredir Dani Olmo durante o caos que se seguiu ao apito final.

O treinador da "La Roja" elogiou a reação dos seus jogadores, sublinhando que lidaram com a situação com calma apesar das provocações, e disse: "Gostaria de elogiar a conduta dos nossos jogadores perante este tipo de agressões e provocações, pois mantiveram a calma e agiram com espírito desportivo até ao fim".

A Federação Internacional de Futebol, a "FIFA", abriu uma investigação oficial sobre os acontecimentos que se seguiram à final, com o objetivo de apurar responsabilidades e tomar as decisões adequadas contra os envolvidos.