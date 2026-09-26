De la Fuente defende a "arrogância" de Yamal e comenta a crise de Ceuta

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, afirmou que Lamine Yamal, estrela do Barcelona, possui todos os atributos que o tornam capaz de ser um jogador de nível mundial por muitos anos.

De la Fuente acrescentou, em entrevista ao site The Athletic: "Yamal agregou muito à Espanha na Copa do Mundo de 2026, mesmo sem estar no auge do seu nível e do seu brilho."

E prosseguiu: "Yamal agora sabe que, mesmo quando não está brilhando, também pode ajudar o grupo, e isso já representa um salto qualitativo no seu processo de evolução."

E frisou: "Posso dizer a vocês que as pessoas não conhecem o verdadeiro Yamal. Ele é um jogador maravilhoso do ponto de vista coletivo. É um companheiro esforçado e uma pessoa que torna a vida de quem está ao seu redor muito fácil."

E destacou: "Quanto às pessoas que falam sobre a sua arrogância, eu não entendo o sentido negativo da palavra arrogância. Todos nós temos ego. E, desde que você coloque essa ambição a serviço do objetivo coletivo da equipe, ter ego se torna algo maravilhoso."

De la Fuente pode se encontrar em uma situação delicada, enquanto a Espanha se prepara para disputar o primeiro jogo em seu próprio território desde a conquista da Copa do Mundo, diante da Croácia na cidade de Sevilha, no sul do país, na próxima terça-feira, pela Liga das Nações da Europa.

É provável que a Federação Espanhola de Futebol organize algum tipo de manifestação de apoio à cidade de Ceuta durante essa partida, após a crise da entrada de imigrantes marroquinos.

O técnico da Espanha comentou: "O futebol é uma ferramenta útil na sociedade, mas quando a política se mistura com o futebol, e o futebol se mistura com a política, há algo de errado. Acredito que cada um de nós deve permanecer dentro do seu próprio campo."

E prosseguiu: "Estive em uma posição que me permite conhecer o significado da integração e da convivência no futebol. Ao mesmo tempo, não acho justo que nós, como pessoas de fora da cidade, vamos dar lições a uma cidade como Ceuta sobre essas questões, considerando que seus habitantes viveram historicamente ao lado de muitas culturas diferentes com toda naturalidade e tranquilidade. Isso não é justo. São eles, justamente, que deveriam nos dar uma lição sobre esse assunto."