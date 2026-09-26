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De la Fuente defende a "arrogância" de Yamal e comenta a crise de Ceuta

Barcelona
Espanha
L. Yamal
L. de la Fuente
Espanha

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, afirmou que Lamine Yamal, estrela do Barcelona, possui todos os atributos que o tornam capaz de ser um jogador de nível mundial por muitos anos.

De la Fuente acrescentou, em entrevista ao site The Athletic: "Yamal agregou muito à Espanha na Copa do Mundo de 2026, mesmo sem estar no auge do seu nível e do seu brilho."

E prosseguiu: "Yamal agora sabe que, mesmo quando não está brilhando, também pode ajudar o grupo, e isso já representa um salto qualitativo no seu processo de evolução."

E frisou: "Posso dizer a vocês que as pessoas não conhecem o verdadeiro Yamal. Ele é um jogador maravilhoso do ponto de vista coletivo. É um companheiro esforçado e uma pessoa que torna a vida de quem está ao seu redor muito fácil."

E destacou: "Quanto às pessoas que falam sobre a sua arrogância, eu não entendo o sentido negativo da palavra arrogância. Todos nós temos ego. E, desde que você coloque essa ambição a serviço do objetivo coletivo da equipe, ter ego se torna algo maravilhoso."

De la Fuente pode se encontrar em uma situação delicada, enquanto a Espanha se prepara para disputar o primeiro jogo em seu próprio território desde a conquista da Copa do Mundo, diante da Croácia na cidade de Sevilha, no sul do país, na próxima terça-feira, pela Liga das Nações da Europa.

É provável que a Federação Espanhola de Futebol organize algum tipo de manifestação de apoio à cidade de Ceuta durante essa partida, após a crise da entrada de imigrantes marroquinos.

O técnico da Espanha comentou: "O futebol é uma ferramenta útil na sociedade, mas quando a política se mistura com o futebol, e o futebol se mistura com a política, há algo de errado. Acredito que cada um de nós deve permanecer dentro do seu próprio campo."

E prosseguiu: "Estive em uma posição que me permite conhecer o significado da integração e da convivência no futebol. Ao mesmo tempo, não acho justo que nós, como pessoas de fora da cidade, vamos dar lições a uma cidade como Ceuta sobre essas questões, considerando que seus habitantes viveram historicamente ao lado de muitas culturas diferentes com toda naturalidade e tranquilidade. Isso não é justo. São eles, justamente, que deveriam nos dar uma lição sobre esse assunto."

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