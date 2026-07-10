De La Fuente: A Bélgica é o desafio mais difícil para nós... e Messi não se cansa!

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, afirmou que o confronto contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 será o mais difícil para sua equipe até o momento, elogiando, ao mesmo tempo, o desempenho excepcional de Lionel Messi com a seleção argentina.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Bélgica nesta noite de sexta-feira, e o vencedor enfrentará a França nas semifinais.

De la Fuente disse na coletiva de imprensa antes da partida: “A Bélgica é uma seleção com muita experiência, composta por jogadores acostumados a competir e vencer nos maiores clubes europeus; por isso, será o jogo mais difícil para nós até agora”.

Sobre a possibilidade de enfrentar a França nas semifinais, o técnico espanhol explicou que acompanhou a vitória dos “Les Bleus” sobre o Marrocos, acrescentando: “Assisti à partida e vi que a França foi a melhor equipe, mas nosso foco agora está totalmente voltado para o confronto contra a Bélgica”.

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De la Fuente também falou sobre o poder ofensivo de sua seleção, elogiando Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, e ressaltando que o sucesso da Espanha no torneio se deveu ao trabalho coletivo, e não à dependência de um único astro.

E De la Fuente defendeu Lamine Yamal, dizendo: “Ele tem um talento incrível e fez uma partida excepcional contra a Portugal, mesmo sem marcar. E, apesar de todo o seu desempenho impressionante, o que está por vir dele será ainda mais emocionante”.

Elogio especial a Messi

Quando questionado sobre o brilho de Lionel Messi no torneio, De la Fuente não escondeu sua admiração pelo que o capitão da Argentina vem apresentando, dizendo: “Messi parece ter 19 ou 23 anos. Ele está jogando em um nível verdadeiramente excepcional”.

E acrescentou: “Além da maturidade e da enorme experiência que adquiriu ao longo de muitos anos, o que mais o destaca é sua dedicação; ele não se cansa nem desiste, não se satisfaz com o sucesso, mas quer mais a cada dia”.

O técnico espanhol destacou que Messi é um verdadeiro exemplo para seus companheiros e para as novas gerações de jogadores, explicando: “O que ele faz merece todo o reconhecimento e elogios, pois prova que o jogador que continua trabalhando e se esforçando sem parar está sempre mais perto de alcançar seus objetivos”.

De la Fuente concluiu suas palavras sobre o astro argentino dizendo: “Messi sempre foi um mestre nisso ao longo de toda a sua carreira, e o mais incrível é que, até hoje, apesar de tudo o que conquistou e venceu, ele continua provando isso dentro de campo”.