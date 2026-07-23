O holandês Frenkie de Jong quebrou o silêncio e enviou uma mensagem forte e marcante aos adeptos do Barcelona, em resposta aos relatos que puseram em causa o seu compromisso e a sua lesão, sublinhando que vestir a camisola blaugrana é o seu maior motivo de orgulho.

O médio do Barcelona publicou um comunicado oficial através da sua conta na plataforma "Instagram", que iniciou dizendo: "Caros adeptos, normalmente não dou muita importância ao que se escreve sobre mim, sobre a equipa ou sobre o clube, mas ultimamente multiplicaram-se as especulações acerca da minha lesão e da minha situação no Barcelona".

De Jong expressou o seu profundo desagrado face às dúvidas lançadas sobre a sua lealdade ao clube, afirmando: "É difícil para mim ver as pessoas a questionarem a minha relação e o meu compromisso com o clube por causa de relatos falsos".

E prosseguiu: "O futebol é tudo para mim, e dei tudo o que estava ao meu alcance pelo Barcelona e pelo meu país. É por isso que quero partilhar convosco o que aconteceu".

A verdade sobre a lesão de De Jong e o seu afastamento da competição

O internacional holandês revelou os detalhes da lesão que sofreu durante a sua participação no Campeonato do Mundo, esclarecendo que o diagnóstico inicial foi enganoso.

Disse: "Durante o Campeonato do Mundo, sofri uma lesão no joelho. Após os exames iniciais, os médicos disseram-me que era uma lesão ligeira e que não se agravaria se continuasse a jogar".

Completou: "O único desafio era jogar com alguma dor, mas ao longo de toda a minha carreira fi-lo sempre que pude contribuir, quer com o meu clube, quer com a seleção do meu país".

E acrescentou: "Durante as minhas férias, regressei ao Barcelona para realizar mais exames, que revelaram que a lesão era mais grave do que fora diagnosticado inicialmente. Felizmente, não há necessidade de cirurgia nesta fase, e estou agora totalmente focado na recuperação e no regresso aos relvados o mais rapidamente possível".

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Mensagem de lealdade de De Jong para com a equipa catalã

De Jong destacou o seu profissionalismo e o seu total compromisso para com o clube, sublinhando que o que aconteceu esteve fora do seu controlo.

Continuou: "Trabalho todos os dias para estar na melhor condição física possível. Levo a minha profissão, o meu corpo e a minha responsabilidade para com a equipa muito a sério. Mas por vezes há coisas que não se podem controlar, e esta lesão é uma delas".

Encerrou o seu comunicado com uma mensagem de lealdade aos adeptos blaugrana, dizendo: "Jogar pelo Barcelona e pela seleção holandesa é algo de que me orgulho imenso, e o meu compromisso para com ambos nunca mudará. Continuarei a dar tudo o que estiver ao meu alcance por este emblema, pelos meus companheiros e pelos nossos adeptos. Há ainda muitos momentos para criarmos e objetivos que queremos alcançar juntos. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Anseio por regressar".