O holandês Frenkie de Jong, meio-campista do Barcelona, lançou um ataque contundente para desmentir os rumores que circularam a seu respeito recentemente, expressando sua profunda irritação com as notícias falsas que prejudicam sua imagem.

As declarações de De Jong, feitas em entrevista concedida à mídia oficial do clube catalão, vieram para esclarecer as novidades sobre sua recuperação da lesão e responder às reportagens publicadas sobre ele nas últimas semanas.

De Jong disse: "Estou bem, mas sinto que há muito barulho ao meu redor, muitas notícias falsas e coisas semelhantes, e isso me incomoda", explicando que seu objetivo com a entrevista é "esclarecer algumas coisas".

O jogador holandês acrescentou: "Estou no clube há sete anos, e jogar pelo Barcelona sempre foi meu sonho. Ainda tenho sonhos para realizar aqui, e ainda temos grandes objetivos".

Sobre sua lesão, o astro holandês expressou sua enorme frustração ao dizer: "Sofro muito com tudo isso, isso me incomoda demais e me frustra muito, porque o que mais amo é jogar futebol, especialmente pelo Barcelona e pela seleção, e por isso, quando estou lesionado, isso me incomoda muito".

De Jong revelou detalhes de sua lesão, explicando que ela ocorreu em consequência de um acidente nos treinos, quando disse: "Alguém caiu sobre mim e tive um pequeno problema no joelho. Fizemos os exames e eles mostraram a existência de um pequeno problema, e todos sabiam disso. Disseram-me que eu poderia continuar jogando, e que sentiria algum desconforto e um pouco de dor, mas que poderia continuar jogando e que a situação não pioraria". Ele afirmou ter recebido garantias de que a lesão não se agravaria.

De Jong expôs os motivos que o levaram a continuar atuando apesar da lesão, dizendo: "Continuei jogando porque amo o futebol. A Copa do Mundo é um sonho, e sempre farei tudo o que estiver ao meu alcance para participar, e fiz isso muitas vezes pelo Barcelona, e foi o que fiz". Ele apontou que, após a Copa do Mundo, manteve o contato com o clube e voltou a passar por novos exames, ao afirmar: "Fizemos um exame e ele mostrou que a lesão havia se tornado mais grave do que era quando fiz os exames nos Estados Unidos, e isso foi muito difícil porque eu não esperava por isso, e ninguém esperava".

O jogador holandês está atualmente cumprindo um programa de reabilitação com os fisioterapeutas, conforme um plano acordado com o clube, e disse a esse respeito: "Elaboramos um plano que todos conhecem e com o qual todos concordam", antes de voltar a abordar as reportagens publicadas sobre sua lesão ao dizer: "Vejo que há muitas coisas que são ditas e que não são verdadeiras".

O meio-campista do Barcelona reconheceu ter sido afetado por essas reportagens da imprensa: "Sim, isso me afeta, fico bravo e incomodado", diferenciando as opiniões futebolísticas das notícias que considera falsas ao dizer: "As pessoas têm o direito de expressar suas opiniões, e se disserem: Frenkie é um jogador ruim, ou Frenkie não tem o nível suficiente para jogar no Barcelona, eu posso concordar ou não concordar com elas, e acho que estão erradas, mas isso é outro assunto".

De Jong prosseguiu em sua fala alertando sobre os rumores falsos ao dizer: "Mas agora eles estão divulgando muitas coisas que não são verdadeiras, e percebo que isso prejudica minha imagem e influencia a forma como algumas pessoas pensam a meu respeito".

O astro do Barcelona dirigiu uma acusação direta ao jornalista Gerard Romero por causa de uma das informações que mais o incomodaram, dizendo: "Ele disse que eu me recusei a jogar contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa no ano passado, e isso não é nem um pouco verdade, é mentira, e algo totalmente falso".

O internacional holandês repudiou essa versão, afirmando: "Meu sonho é jogar pelo Barcelona, especialmente as grandes partidas da Liga dos Campeões, e é claro que quero jogar, todos querem disputar essas partidas, e não entendo como se pode dizer que eu me recusei a jogar".

O meio-campista holandês negou a existência de qualquer desavença com seu treinador Hansi Flick ao dizer: "Ele disse que minha relação com o treinador é muito ruim, e isso não é nem um pouco verdade, pois minha relação com o treinador é muito boa e converso muito com ele, e vocês podem perguntar ao treinador sobre tudo isso".

De Jong rejeitou as alegações que falam de uma deterioração de sua relação com a direção do clube, ao dizer: "Disseram que minha relação com o clube é ruim, e isso também não é verdade, porque converso muito com os dirigentes do clube, com os administradores e outros, e posso dizer que minha relação com o clube é excelente".

O meio-campista respondeu às reportagens que alegaram ter ele sofrido uma punição por parte do Barcelona, explicando: "Isso também foi dito por Gerard Romero, e quero mencionar isso porque acredito que ele já divulgou mais mentiras no passado, mas não vou mais permitir que isso passe. Ele tem que entender que, se divulgar coisas que não são verdadeiras, eu virei a público e as desmentirei eu mesmo".