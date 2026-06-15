Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

De Jong avalia as chances da Holanda e da Espanha de conquistar o título da Copa do Mundo

Países Baixos x Japão
Países Baixos
Japão
Copa do Mundo
Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
F. de Jong
Países Baixos
Japão
EUA
Espanha
Cabo Verde

A estreia da Holanda contra o Japão não foi perfeita, já que a equipe perdeu a chance de vencer nos últimos minutos, após um escanteio e várias alterações defensivas feitas por Ronald Koeman.

A seleção japonesa conquistou um empate emocionante contra a Holanda (2 a 2) na noite de domingo passado em Arlington, no estado do Texas, na primeira rodada do Grupo 6 da Copa do Mundo de 2026.

 No entanto, Frenkie de Jong teve um desempenho notável, provando ser o jogador mais eficaz no meio-campo.

Após a partida, De Jong declarou à rádio Kobe: “Estou muito orgulhoso de representar meu país na Copa do Mundo e muito animado com o que está por vir”.

 Quanto às chances da Espanha de conquistar o título, ele está confiante na capacidade da equipe de alcançar esse objetivo, dizendo: “A Espanha é uma equipe muito forte, e acredito que eles têm chances reais de vencer”.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Frenkie também deixou claro que não se importa nem um pouco com a forma como as pessoas classificam sua equipe, pois seu objetivo é claro: “Não nos importa como as pessoas nos classificam. Nosso objetivo é ganhar o Mundial, como todas as outras equipes. E vamos nos esforçar ao máximo para conseguir isso”.

Por fim, ele não confirmou a transferência de Domfris para o Real Madrid, mas deu a entender isso: “Não sei se é certo (sobre Domfris), e não sou a pessoa certa para confirmar isso”.

Publicidade