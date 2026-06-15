De Jong avalia as chances da Holanda e da Espanha de conquistar o título da Copa do Mundo

A estreia da Holanda contra o Japão não foi perfeita, já que a equipe perdeu a chance de vencer nos últimos minutos, após um escanteio e várias alterações defensivas feitas por Ronald Koeman.

A seleção japonesa conquistou um empate emocionante contra a Holanda (2 a 2) na noite de domingo passado em Arlington, no estado do Texas, na primeira rodada do Grupo 6 da Copa do Mundo de 2026.

No entanto, Frenkie de Jong teve um desempenho notável, provando ser o jogador mais eficaz no meio-campo.

Após a partida, De Jong declarou à rádio Kobe: “Estou muito orgulhoso de representar meu país na Copa do Mundo e muito animado com o que está por vir”.

Quanto às chances da Espanha de conquistar o título, ele está confiante na capacidade da equipe de alcançar esse objetivo, dizendo: “A Espanha é uma equipe muito forte, e acredito que eles têm chances reais de vencer”.

Frenkie também deixou claro que não se importa nem um pouco com a forma como as pessoas classificam sua equipe, pois seu objetivo é claro: “Não nos importa como as pessoas nos classificam. Nosso objetivo é ganhar o Mundial, como todas as outras equipes. E vamos nos esforçar ao máximo para conseguir isso”.

Por fim, ele não confirmou a transferência de Domfris para o Real Madrid, mas deu a entender isso: “Não sei se é certo (sobre Domfris), e não sou a pessoa certa para confirmar isso”.