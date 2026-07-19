Didier Deschamps voltou à França neste domingo, após disputar sua última partida como técnico dos Bleus, que terminou com uma derrota por 4 a 6 para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Vários torcedores foram ao Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na esperança de dar uma última despedida ao técnico francês, mas não tiveram essa oportunidade.

A rede RMC informou que Deschamps desembarcou no Aeroporto Charles de Gaulle, vindo de Miami, no meio-dia deste domingo.

Alguns torcedores aguardavam no aeroporto, na esperança de se despedir do técnico da seleção francesa pela última vez, mas sem sucesso.

Deschamps e sua comissão técnica seguiram diretamente da pista para o veículo que os levaria, encerrando assim, de maneira discreta, sua trajetória com a seleção francesa.

Após 14 anos à frente da comissão técnica da seleção francesa, Deschamps não revelou muitos detalhes sobre seus planos futuros, mas deixou entender que, por enquanto, não pensa em se aposentar do cargo de técnico, embora o momento seja dedicado ao descanso e a passar algum tempo com a família.

Durante o período em que comandou a seleção francesa, Deschamps conseguiu devolver o prestígio aos “Galo”, ao levá-los à conquista da Copa do Mundo de 2018 e do título da Liga das Nações em 2021, além de chegar a várias finais importantes e manter um nível constante de desempenho e resultados ao longo de seu mandato.