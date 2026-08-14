No próximo ano, Dan-Axel Zagadou comemorará um pequeno jubileu. No verão de 2027, sua transferência para a Alemanha terá completado dez anos. Hoje com 27 anos, ele havia chegado sem custos do time B do Paris Saint-Germain ao Borussia Dortmund.

Em teoria, o zagueiro, que se juntou ao Stuttgart em 2022 e tem contrato lá até o fim da temporada, poderia ter disputado 306 partidas nessas nove temporadas de Bundesliga. Mas Zagadou soma apenas 108 jogos na elite. Porque perdeu quase 180 partidas por lesão. E mais algumas ainda virão: na terça-feira, o clube suábio anunciou que Zagadou sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa e ficará fora nas próximas semanas.

Com Filippo Mane, a situação não é tão fatal assim (ainda?). Mas, de certa forma, o italiano já poderia ser visto no BVB como um sucessor de Zagadou no que diz respeito à propensão a lesões. Desde que chegou ao setor de base dos aurinegros no início de janeiro de 2022, Mane acumula quase 500 dias de ausência e já perdeu mais de 75 partidas.

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Filippo Mane é o vencedor da pré-temporada do BVB

Agora, porém, o jogador de 21 anos, assim como recentemente Zagadou em Stuttgart, voltou a alcançar uma fase de estabilidade. Há novamente a esperança, por parte dele e do clube, de que enfim as coisas passem a evoluir com regularidade e que nenhuma nova lesão apareça tão cedo. Porque, se isso de fato acontecer por um período mais longo, o zagueiro sem dúvida oferece margem para sonhar com mais.

"Sempre estivemos e continuamos absolutamente convencidos de suas capacidades", disse o diretor executivo esportivo Lars Ricken no domingo, após a vitória por 3 a 2 no amistoso contra o Arsenal, sobre Mane, a quem atribuiu uma "partida excepcional" em Londres. "A questão sempre foi apenas saber se ele conseguiria ficar tempo suficiente sem lesões. Então todos veremos que qualidade ele tem", afirmou com convicção o dirigente de 50 anos.

Mane, que em janeiro de 2025 recebeu um contrato profissional ainda válido por dois anos, é de fato visto nestes dias como um dos vencedores da pré-temporada do BVB. Mas nem recentemente foi tudo sem susto para ele. Na derrota por 1 a 0 para o Cerezo Osaka, teve de deixar o campo com problemas e desfalcou a partida seguinte contra o FC Tokyo (1 a 0).

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"Está evoluindo": Filippo Mane ultrapassa Luca Reggiani no BVB

Assim como no mesmo momento da temporada passada, a porta para os profissionais voltou a se abrir um pouco para Mane. Com as ausências de Nico Schlotterbeck (lesão no tornozelo) e Emre Can (reabilitação após ruptura do ligamento cruzado), o "clássico zagueiro italiano de marcação individual" (Ricken) se aproximou do time e recebeu muitos minutos na pré-temporada.

Em suas cinco aparições até aqui, ele se credenciou para mais graças à marcação implacável nos duelos e à boa saída de bola e, ao que tudo indica, também voltou a ultrapassar o compatriota Luca Reggiani, que havia passado à sua frente no ranking no segundo turno da última temporada. No início da temporada, a linha de três zagueiros com Waldemar Anton, o reforço Joane Gadou e Ramy Bensebaini praticamente se escalará sozinha, mas, no momento, Mane é a primeira alternativa ao trio.

"Certamente ainda dá para melhorar uma coisa ou outra", disse o técnico Niko Kovac no fim de semana, "mas Filippo está evoluindo. Isso é fruto da dedicação dele. Nós ajustamos isso com ele. Sabemos quais problemas ele teve. Melhoramos isso nas últimas semanas e meses. Se ele mantiver essa constância física, certamente será um bom jogador para nós."

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Niko Kovac elogia Filippo Mane após vitória contra o Arsenal

Também para o treinador de 54 anos, Mane fez "uma partida realmente muito boa", especialmente ao lado de Gadou e do experiente Bensebaini, que orientou bem os jovens em vários momentos. "Os três zagueiros limparam muito bem lá atrás. Filippo, mas também Joane. Isso é pura força, é potência. Eles são rápidos, intensos, agressivos e muito fortes no mano a mano."

Mane disputou seis jogos oficiais pelo time principal na temporada passada e, curiosamente, também naquela ocasião se beneficiou das ausências de Schlotterbeck e Can. Estreou na Copa da Alemanha contra o Rot-Weiss Essen e, pouco depois, foi titular pela primeira vez em uma partida da Bundesliga.

Mas, com o placar em 3 a 1 contra o FC St. Pauli, Mane foi expulso pouco antes do fim e cometeu um pênalti desnecessário. No fim, o Dortmund empatou por 3 a 3. Chance desperdiçada, e depois disso o jogador que já foi convocado duas vezes para a seleção desapareceu por meses.

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Filippo Mane expõe um problema no BVB

Depois, ele ainda entrou em campo 11 vezes pela equipe sub-23 na Regionalliga. E ainda marcou três gols, os primeiros de Mane no futebol profissional. Mas, no início de fevereiro, aconteceu de novo o de sempre: uma lesão muscular, que lhe custou pouco mais de dois meses.

O caso de Mane também mostra como o rebaixamento do time B para a quarta divisão é problemático para o BVB. Mane precisa jogar, enfim jogar e jogar muito. Se não acontecer um milagre, isso não poderá ser viabilizado entre os profissionais. Mas ele também precisa atuar em um nível acima da quarta divisão para realmente evoluir.

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O que vem pela frente para Filippo Mane no BVB?

Então, que tal um empréstimo? "Não temos pressão quanto a isso", ponderou Ricken. "Vamos avaliar a situação caso a caso quando a janela de transferências estiver se aproximando do fim."

Ao que tudo indica, o desfecho será a permanência de Mane. Porque o elenco na defesa ainda é curto por enquanto, ele convenceu recentemente e ultrapassou Reggiani. Mas se, assim, ele conseguirá dar o tão esperado próximo salto em seu desenvolvimento, isso segue sendo no mínimo questionável.

Filippo Mane: sua passagem pelo BVB em resumo