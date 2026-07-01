De dois continentes... Divulgação da equipe de arbitragem da partida entre Egito e Austrália na Copa do Mundo

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou hoje, quarta-feira, a equipe de arbitragem da partida entre Egito e Austrália, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcada para a próxima sexta-feira.

A seleção egípcia disputa as fases eliminatórias pela primeira vez em uma Copa do Mundo, após ter superado a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez em sua história.

A seleção egípcia terminou em segundo lugar no Grupo 7 da Copa do Mundo, que contava com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A equipe de arbitragem da partida entre Egito e Austrália é a seguinte:

Árbitro principal: o uruguaio Gustavo Tiguera

Primeiro assistente: o uruguaio Carlos Barrero

Segundo assistente: o uruguaio Nicolás Taran

Quarto árbitro: o suíço Sandro Scherer

Quinto árbitro reserva: o suíço Stefan de Almeida



