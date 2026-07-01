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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De dois continentes... Divulgação da equipe de arbitragem da partida entre Egito e Austrália na Copa do Mundo

Austrália x Egito
Austrália
Egito
Copa do Mundo
Austrália
Egito
EUA

O confronto nas oitavas de final

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou hoje, quarta-feira, a equipe de arbitragem da partida entre Egito e Austrália, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcada para a próxima sexta-feira.

A seleção egípcia disputa as fases eliminatórias pela primeira vez em uma Copa do Mundo, após ter superado a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez em sua história.

A seleção egípcia terminou em segundo lugar no Grupo 7 da Copa do Mundo, que contava com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A equipe de arbitragem da partida entre Egito e Austrália é a seguinte:

Árbitro principal: o uruguaio Gustavo Tiguera

Copa do Mundo
Austrália crest
Austrália
AUS
Egito crest
Egito
EGY

Primeiro assistente: o uruguaio Carlos Barrero

Segundo assistente: o uruguaio Nicolás Taran

Quarto árbitro: o suíço Sandro Scherer

Quinto árbitro reserva: o suíço Stefan de Almeida


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