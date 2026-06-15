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De Bruyne segue na direção oposta à de Courtois antes do confronto com Salah

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
K. De Bruyne
M. Salah
T. Courtois
Bélgica
Egito
EUA

Ao contrário do seu compatriota Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, estrela da seleção belga, partiu para a partida contra o Egito, nesta noite de segunda-feira, na Copa do Mundo de 2026.

De Bruyne e Courtois se preparam para enfrentar seu ex-companheiro no Chelsea, o astro egípcio Mohamed Salah.

De Bruyne também competiu contra Salah após a transferência do jogador belga para o Manchester City e a saída do “Faraó” egípcio para o Liverpool.

O site FOX Sports divulgou as declarações de De Bruyne durante a coletiva de imprensa, onde ele disse: “Joguei contra Salah por 10 anos, nossos filhos também estudaram na mesma escola”.

Ele continuou: “Eu o vejo de vez em quando, ele é uma pessoa muito simpática. Vai ser legal ver Salah e competir contra ele de novo, como nos velhos tempos”.

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Mas Courtois, quando questionado sobre o confronto com Salah, disse em declarações publicadas pelo jornal HLN: “Espero que ele tenha uma noite difícil como na final de Paris em 2022”.

Courtois teve um desempenho brilhante na final da Liga dos Campeões de 2022, impedindo que o Liverpool e Salah marcassem, enquanto Vinícius Júnior conseguiu marcar o gol da vitória para o Real Madrid aos 59 minutos.

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