De Bruyne segue na direção oposta à de Courtois antes do confronto com Salah

Ao contrário do seu compatriota Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, estrela da seleção belga, partiu para a partida contra o Egito, nesta noite de segunda-feira, na Copa do Mundo de 2026.

De Bruyne e Courtois se preparam para enfrentar seu ex-companheiro no Chelsea, o astro egípcio Mohamed Salah.

De Bruyne também competiu contra Salah após a transferência do jogador belga para o Manchester City e a saída do “Faraó” egípcio para o Liverpool.

O site FOX Sports divulgou as declarações de De Bruyne durante a coletiva de imprensa, onde ele disse: “Joguei contra Salah por 10 anos, nossos filhos também estudaram na mesma escola”.

Ele continuou: “Eu o vejo de vez em quando, ele é uma pessoa muito simpática. Vai ser legal ver Salah e competir contra ele de novo, como nos velhos tempos”.

Mas Courtois, quando questionado sobre o confronto com Salah, disse em declarações publicadas pelo jornal HLN: “Espero que ele tenha uma noite difícil como na final de Paris em 2022”.

Courtois teve um desempenho brilhante na final da Liga dos Campeões de 2022, impedindo que o Liverpool e Salah marcassem, enquanto Vinícius Júnior conseguiu marcar o gol da vitória para o Real Madrid aos 59 minutos.