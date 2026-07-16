De acordo com os regulamentos... a Argentina corre o risco de sofrer sanções disciplinares antes da final da Copa do Mundo

Segundo uma reportagem, a seleção argentina corre o risco de sofrer sanções disciplinares da Federação Internacional de Futebol (FIFA), após a partida contra a Inglaterra, ontem, quarta-feira, nas semifinais da Copa do Mundo.

A Argentina se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Inglaterra em uma partida emocionante. Depois de ficar atrás no placar com um gol de Anthony Gordon, os jogadores de Lionel Scaloni responderam com um gol de Enzo Fernández, antes de Lautaro Martínez garantir a vitória.

No entanto, as comemorações dos “Albicelestes” rapidamente se transformaram em uma polêmica. Vários jogadores ergueram uma faixa com os dizeres “As Ilhas Malvinas são argentinas”, em referência à disputa entre os dois países pelas Ilhas Malvinas.

Esse conflito, que remonta a muito tempo, continua sendo uma das questões diplomáticas mais delicadas entre os dois países desde a guerra de 1982.

O site “Foot Mercato” afirmou: “Essa iniciativa pode acarretar consequências esportivas. Pois os regulamentos da FIFA proíbem a exibição de mensagens políticas, religiosas ou pessoais durante partidas e celebrações oficiais”.

E acrescentou: “O artigo 4º prevê a possibilidade de punir qualquer jogador ou time por exibir tal mensagem em camisas, roupas ou qualquer outro item”.

Ao erguerem uma faixa reivindicando a soberania da Argentina sobre as Ilhas Malvinas, os campeões mundiais se expuseram a possíveis medidas disciplinares, sabendo-se que qualquer possível punição dependerá da interpretação da Comissão de Disciplina da FIFA e de sua avaliação da natureza política da mensagem, que foi alvo de críticas severas durante a Copa do Mundo realizada na América do Norte.

A Argentina disputará a final da Copa do Mundo de 2026 no próximo domingo contra a Espanha, que se classificou ao derrotar a França.

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