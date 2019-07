DAZN anuncia a chegada de Helena Calil ao time de transmissões da Copa Sul-Americana

Jornalista esteve à frente dos programas Bom Dia Fox e o Central Fox e chego a atuar em cobertura de duas Copas do Mundo (2014 e 2018), uma Olimpíada

O DAZN , primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo e sob demanda do mundo, divulgou a equipe de transmissão para os duelos dos times brasileiros nas oitavas de final da . Entre os nomes está Helena Calil, ex- Fox Sports .

A jornalista vai integrar um time de narradores e comentaristas reconhecidos no jornalismo esportivo como Dudu Monsanto (Ex- ESPN ), Andrei Kampff, Bruno Laurance e Luiz Alano (Ex- Rede Globo ), além de Gustavo Ribeirão (Ex- Fox Sports ), Mariana Fontes (Ex- Esporte Interativo ) e Giovani Martinelo (Ex- SporTV ), entre outros nomes.

Em entrevista ao DAZN , Helena afirmou estar animada com a oportunidade: “Estamos assistindo a uma transformação na maneira como as pessoas consomem conteúdos esportivos e o DAZN vem justamente com esse propósito, liderando ativamente esta mudança mundial. Estou muito animada para fazer parte da transmissão com esta equipe”.

Helena Calil, que assumirá os cargos de apresentadora e repórter de campo irá, estrear na plataforma na próxima quarta-feira (24), na partida de ida entre e , no Engenhão, a partir das 21h30 (Brasília).

Durante os últimos sete anos na Fox Sports , a jornalista esteve à frente dos programas Bom Dia Fox e o Central Fox. Helena chegou a atuar em cobertura de duas Copas do Mundo (2014 e 2018), uma Olimpíada (2016).

Nas redes sociais, a jornalista fez um post emocionada se despedindo dos amigos e colegas da Fox Sports, emissora na qual trabalhou por oito anos: