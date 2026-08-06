Há uma chance de Mika Godts ter feito, na noite de quinta-feira, sua última partida pelo Ajax. O belga já chegou a um acordo pessoal com o Paris Saint-Germain e aguarda as negociações entre os clubes. O capitão Davy Klaassen prefere que ele fique.
Godts fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo de Ajax x Shelbourne (3 a 1). Com jogadas irreverentes, ele pareceu querer se mostrar ainda mais do que o normal, o que deve ter relação com o interesse concreto do PSG.
Godts foi substituído contra os irlandeses a quinze minutos do fim e agradeceu longamente ao público que o aplaudia. Entre outros, o goleiro Maarten Paes também aplaudiu, o que indica que ele também parece levar fortemente em conta a saída de seu companheiro de equipe de 21 anos.
"Fica!", respondeu Klaassen sem hesitar depois de ser perguntado sobre "o que diria a Godts depois de hoje". "Claro. Queremos ter o time mais forte possível e gostaríamos muito de manter Mika conosco."
"O que ele diria? Aí ele vai rir, eu acho", ri Klaassen. "São coisas que ele mesmo tem de decidir. Nós queremos muito que ele fique conosco, isso está claro", disse Klaassen.
Foi uma noite especial para Klaassen, que vestiu a camisa do Ajax pela 400ª vez em uma partida oficial. "É uma bela marca", reagiu Klaassen secamente. "Mas acho que não vou mais alcançar Sjakie." Sjakie Swart soma 603 jogos pelo Ajax.
Klaassen foi crítico com a atuação contra o Shelbourne. "Acho, sim, que precisa melhorar. Claro que este não é exatamente uma referência em termos de adversário, mas, independentemente do adversário, precisamos mostrar algo melhor em campo", disse Mister 1-0.
O Ajax foi claramente muito superior ao Shelbourne, mas os amsterdameses deixaram de decidir o confronto duplo de forma antecipada. O Shelbourne até marcou e ainda vai sonhar com uma zebra na próxima quinta-feira, no Tolka Park.