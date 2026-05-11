Davy Klaassen deixa escapar informações sobre o novo técnico do Ajax

Davy Klaassen já sabe um pouco mais sobre o técnico do Ajax para a próxima temporada. É o que transparece de suas declarações no programa Rondo, da Ziggo Sport, onde Klaassen foi convidado na noite de segunda-feira.

Na semana passada, surgiram rumores de que nada menos que quinze jogadores estariam na lista para deixar o Ajax. “Nós também recebemos essas notícias, mas não sei o que há de verdade nisso. Jordi Cruijff trabalha de forma bastante fechada, ele mantém tudo bem em segredo, então você sempre tem que se perguntar o que há de verdade nessas notícias”, disse Klaassen.

“Ele (Cruijff, red.) já está bastante ocupado com a próxima temporada. Por exemplo, ainda não temos treinador”, revela Klaassen. Com isso, ele confirma de qualquer forma a saída de Óscar García da equipe principal, algo que ainda não foi comunicado oficialmente pelo Ajax.

Youri Mulder pergunta então a Klaassen como está a situação da chegada de Míchel, o atual treinador do Girona e, segundo consta, o principal favorito para assumir o cargo no Johan Cruijff ArenA no próximo ano. “É o que dizem. Não, não sei de nada”, responde Klaassen.

“Só sei que o Daley (Blind, red.) tem uma opinião muito positiva sobre ele. Mesmo quando não estava jogando, ele ainda falava bem do Míchel. Vejo isso como algo muito positivo”, afirma Klaassen. “Eu assisto bastante e o futebol do Girona é realmente muito bem trabalhado.”

Wytse van der Goot faz imediatamente a seguinte conexão: os rumores sobre um retorno de Daley Blind ao Ajax. Sobre isso, Klaassen é muito enfático. “Isso seria bom de qualquer maneira, sim.”

Segundo o capitão, ainda há muito mais por acontecer no Ajax no próximo verão. “Cruijff provavelmente vai se despedir de muitos jogadores. Então, muitos outros terão que chegar. Portanto, ele vai ficar ocupado.”