Davis renova com a Udinese, mas o Milan está de olho nele

A Udinese e Keinan Davis continuam juntos. Veja o comunicado do clube do Friuli: “Novos capítulos a serem escritos juntos ao som de gols: a Udinese e Keinan Davis continuam juntos. O atacante inglês renovou seu contrato com o clube até 30 de junho de 2031”.





ALTERNATIVA A GIMENEZ – Enquanto isso, as negociações no mercado de transferências do Milan continuam: ontem, na sede do clube, houve uma reunião com os dirigentes da Udinese; o atacante inglês, nascido em 1997, é uma opção concreta caso Santiago Gimenez seja negociado, já que suas características agradam a Ruben Amorim.