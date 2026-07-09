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Udinese Calcio v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

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Davis renova com a Udinese, mas o Milan está de olho nele

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A Udinese e Keinan Davis continuam juntos. Veja o comunicado do clube do Friuli: “Novos capítulos a serem escritos juntos ao som de gols: a Udinese e Keinan Davis continuam juntos. O atacante inglês renovou seu contrato com o clube até 30 de junho de 2031”.


ALTERNATIVA A GIMENEZ – Enquanto isso, as negociações no mercado de transferências do Milan continuam: ontem, na sede do clube, houve uma reunião com os dirigentes da Udinese; o atacante inglês, nascido em 1997, é uma opção concreta caso Santiago Gimenez seja negociado, já que suas características agradam a Ruben Amorim.

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