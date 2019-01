David Neres confessa que não imaginava enfrentar ex-companheiros vestindo a camisa do Ajax

O jovem de 21 anos reencontra o São Paulo após ter deixado o clube para aparecer como um dos nomes mais promissores da Europa

Em 2016, David Neres, então uma promessa do São Paulo, deixou o clube para aceitar o desafio de defender o Ajax. Na Holanda, o jovem de atualmente 21 anos tornou-se um dos símbolos da tradicional equipe e já fez 18 gols... mas não imaginava que reencontraria tão cedo os seus amigos da época do Morumbi.

"Nem imaginava. Esse momento no São Paulo eu estava na base, não sabia se iria ser jogador profissional ou não, e hoje estou aqui na Florida Cup, com bastante torcida, grandes ídolos, é uma satisfação muito grande", disse.

No próximo sábado (12), o Ajax enfrenta o São Paulo na Florida Cup, e David Neres falou sobre o confronto e também avaliou a sua evolução no futebol desde que deixou o Brasil para se aventurar em gramados europeus.

"É uma emoção muito grande reencontrar o São Paulo, reencontrar amigos que eu tive por lá e ainda mais ter a chance de jogar contra. É uma emoção muito grande", disse.

"Quando eu saí do São Paulo era tudo muito novo pra mim, essa vida de profissional. Eu fiquei muito pouco tempo, era um garoto. Agora eu sou mais maduro, apesar de ainda ser jovem, mas estou com mais experiência, com mais jogos no profissional. Acho que essa é a diferença, estou mais adaptado a essa vida de profissional".

"Foi um período de aprendizado muito grande para mim. Evoluí muito no meu futebol e como pessoa também. Estou sempre pensando em Seleção, mas também muito focado na minha equipe".