David Luiz explica saída do Chelsea: "Lampard e eu tínhamos ideias diferentes"

Jogador brasileiro de 32 anos trocou de endereço em Londres e fechou com o Arsenal por cerca de R$ 40 milhões

O zagueiro brasileiro David Luiz falou que deixou o por ideias diferentes das do novo treinador, Frank Lampard. Ele trocou de clube e foi ao por 8 milhões de libras (cerca de R$ 40 milhões). De acordo com o defensor, que falou ao TalkSport, sua ideia de deixar os Blues veio antes da proposta do Arsenal.

"Foi uma decisão individual tomada após uma conversa honesta entre eu e Frank Lampard, mais ninguém. Nós tínhamos ideias diferentes sobre o jogo e por isso eu escolhi pegar um novo caminho. É sempre muito difícil por causa da rivalidade, mas eu decidi sair do Chelsea antes mesmo de receber a proposta do Arsenal", falou o zagueiro.

David Luiz teve duas passagens pelo Chelsea. Ficou no Stamford Bridge entre 2011 e 2014, quando se transferiu para o . Depois de dois anos no clube de Paris, ele retornou a Londres, onde ficou mais três anos nos Blues, até se mudar para o Arsenal. No último domingo (06), o zagueiro marcou seu primeiro gol pela equipe de Unai Emery e garantiu os três pontos.

Em Stamford Bridge, o brasileiro conquistou uma , uma Premier League, duas e duas . Por isso, ele reiterou que sempre será grato ao clube azul do oeste de Londres.

"Eu sempre gostei do Chelsea, sem dúvida. Eu vi a possibilidade de escrever uma nova história em um novo lugar, mas eu sou eternamente grato ao Chelsea, a todo mundo, e às amizades, que são para a vida", disse o camisa 23 dos Gunners.