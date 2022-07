David Luiz, do Flamengo, é oferecido à Inter de Milão

Contrato do zagueiro com o time carioca não tem cláusula de saída para clubes do exterior

O Flamengo pode sofrer uma baixa importante para o restante da temporada. O zagueiro David Luiz foi oferecido a Inter de Milão e o clube italiano estuda a possibilidade de fazer uma investida no brasileiro. A notícia foi trazida pela "Gazzetta dello Sport" e confirmada pela GOAL.

No contrato de David Luiz não há cláusula para clubes de fora do Brasil. Ou seja, caso o jogador receba uma oferta de fora, não há qualquer impeditivo. Esta cláusula, inclusive, foi oferecida pelo Flamengo quando tentava convencer o jogador a assinar contrato com o clube.

O vínculo de David Luiz com o Flamengo vai até dezembro deste ano e ainda não houve qualquer movimentação por uma renovação. O jogador de 35 anos nunca escondeu o desejo de voltar ao futebol europeu antes de encerrar a carreira. Ele acredita que ainda há lenha para queimar.

David Luiz chegou ao Flamengo em setembro do ano passado e se lesionou logo no primeiro jogo. Depois de um período de fora, voltou como titular da equipe. Ele é hoje um dos líderes do elenco e muito próximo dos atletas mais jovens. O zagueiro é considerado uma referência no clube, mas seu futuro no Ninho do Urubu está em aberto.