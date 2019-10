David Luiz: "Arsenal pode vencer a Premier League"

O zagueiro do Arsenal acredita que seu time pode fazer frente ao Liverpool na corrida pelo título

O zagueiro brasileiro David Luiz está confiante de que o pode desafiar o na corrida pelo título da Premier League, que não é conquistado pelos Gunners desde 2004.

"Para mim, se você começa alguma coisa, e nós acabamos de começar a Premier League e todas as outras competições, e se você não acredita que pode vencer os campeonatos então é melhor não começar nada na sua vida", afirmou David Luiz em entrevista à NBC Sports.

O Arsenal, que terminou três das últimas quatro temporadas fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, está em terceiro lugar na competição e nove pontos o separam do líder Liverpool, que venceu todos os seus jogos.

O brasileiro, surpreendentemente, foi para o Arsenal na última janela de transferências. Ele estava no Chelsea, um dos maiores rivais londrinos do atual clube, e as expectativas sobre ele são muito altas. David Luiz afirmou que quer conquistar ajudar o Arsenal a conquistar títulos: "Eu quero ser campeão com o Arsenal. Eu quero melhorar e me adaptar ao estilo do Arsenal, ao clube em si e como o treinador quer que nós joguemos. Minha visão, minha ambição e meu desejo sempre será por brigar pelos títulos. Eu acho que este clube merece brilhar novamente".

Após um começo de temporada cheio de críticas, principalmente defensivamente, o Arsenal sofreu apenas um gol nos últimos quatro jogos. David Luiz acredita que as coisas estão ficando melhores sob o comando de Unai Emery e que em breve seu time estará no nível de Liverpool e .

"Nós vamos tentar e melhorar, nós já estamos jogando bem e nos últimos jogos mostramos que estamos mais fortes defensivamente. Eu quero que o time melhore em cada setor de jogo. Acho que começamos muito bem e perdemos apenas um jogo. O time está melhorando e agora estamos em terceiro na tabela, mas queremos terminar a temporada brigando diretamente pelo título", completou.