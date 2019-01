David Luiz aceita contrato curto para renovar com o Chelsea

Zagueiro vai se enquadrar na rígida política de renovação por apenas uma temporada aplicada para os 'veteranos'

David Luiz está perto de renovar com o Chelsea. A Goal apurou que o zagueiro brasileiro já aceita um novo contrato válido por apenas mais uma temporada (até junho de 2020), condição imposta pelo clube inglês desde o início da negociação - o atual vínculo termina em junho deste ano. O acordo deve ser assinado antes do fim do mercado de inverno na Europa.

Seguir em Stamford Bridge sempre foi o desejo do defensor, que, nos últimos dias, voltou a discutir com mais afinco o próprio futuro. A boa relação criada com o treinador italiano Maurizio Sarri e o bom momento vivido dentro das quatro linhas foram pontos fundamentais para concordar com a exigência da diretoria dos blues.

Aos 31 anos, David Luiz vai se enquadrar na rígida política de renovação por somente uma temporada aplicada para jogadores tidos como "veteranos". Em meados de 2015, John Terry, maior ídolo recente do clube londrino e na época com 35 anos, aceitou a regra para permanecer.

Vendido ao PSG em 2014 por 49,5 milhões de euros, David Luiz voltou ao Chelsea dois anos depois, a troco de 38,5 milhões de euros. Em sete temporadas no futebol inglês, o defensor tem 226 jogos e 16 gols. Ao todo, são seis taças conquistadas, sendo a Liga dos Campeões, em 2011/12, a mais expressiva.