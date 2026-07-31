Relatos da imprensa revelaram a data de retorno do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, aos treinos da equipe, na preparação para as competições da nova temporada 2026-2027.

Ronaldo havia se ausentado da pré-temporada do Al-Nassr na capital portuguesa, Lisboa, desde o seu início no dia 19 de julho, após sua participação com a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Todos esperavam que o astro português retornasse aos treinos do Al-Nassr após o prazo legal, que se estende por 21 dias desde a eliminação da seleção de seu país diante da Espanha, nas oitavas de final do Mundial, no dia 6 de julho.

No entanto, o jornalista saudita Rtiban Al-Dossari revelou uma data surpreendente para o retorno de Ronaldo, afirmando que ele só se juntará ao Al-Nassr após o regresso da delegação de Lisboa à capital saudita, Riade.

A pré-temporada do clube saudita em Lisboa termina no dia 5 de agosto, o que significa que ele não retornará aos treinos em Riade antes de uma semana, no mínimo, já que se espera que os jogadores tenham um breve descanso após o regresso.

Com isso, "O Dom" só participará dos treinos do Al-Nassr cerca de uma semana antes do início da nova temporada, mais de um mês após o fim de sua participação com a seleção de Portugal na Copa do Mundo.

O Al-Nassr iniciará a nova temporada daqui a cerca de duas semanas, mais precisamente no dia 15 de agosto, quando enfrentará o Al-Fateh na primeira rodada da Roshn Saudi League.

Vale lembrar que Abdulelah Al-Amri retornou à pré-temporada do Al-Nassr anteontem, quarta-feira, enquanto o outro português, João Félix, e o senegalês Sadio Mané, retornarão na noite desta sexta-feira ou amanhã, sábado, no mais tardar, completando o elenco do time com todos os seus jogadores, com exceção de Ronaldo.