Data de chegada definida... Reveladas as primeiras surpresas de Amota no Al-Ahly

Al-Hussein Ammouta começou a traçar as linhas gerais de seu projeto no Al-Ahly, após tomar suas primeiras decisões técnicas, em uma mensagem que reflete sua intenção de avaliar todos os jogadores do time antes de tomar qualquer decisão sobre as saídas, e isso ainda antes de chegar à capital egípcia.

O jornalista Ahmed Shubair revelou que Ammouta comunicou aos dirigentes do Al-Ahly sua recusa em liberar a saída do meio-campista Ahmed Reda neste momento, preferindo dar a ele uma oportunidade completa durante a pré-temporada antes de tomar a decisão final sobre seu futuro.

Essa decisão representa uma surpresa dentro do Al-Ahly, especialmente porque tudo indicava que a saída do jogador, que passou a última temporada emprestado ao Al-Ahly Bank, já estava praticamente acertada.

Shubair explicou, durante seu programa na rádio On Sport FM, que essa posição deixou Ahmed Reda feliz, já que ele insistia em permanecer no Al-Ahly, depois de ter sido surpreendido anteriormente ao ser deixado de lado pelas planos da equipe e estar prestes a ser emprestado.

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Shubair acrescentou que Ammouta chegará a Cairo hoje à noite acompanhado de toda a sua comissão técnica, ressaltando que o técnico marroquino possui uma personalidade forte e grande disciplina, além de ser amplamente elogiado pelos jogadores e dirigentes que já trabalharam com ele.

Shubair destacou que o Al-Ahly apresentará Ammouta oficialmente durante uma coletiva de imprensa amanhã, antes que o novo técnico conduza o primeiro treino da equipe logo após o término da coletiva.

Ele concluiu dizendo que a diretoria do Al-Ahly informou Ammouta, antes de sua chegada, sobre todos os detalhes relativos à equipe; além disso, o agente do técnico visitou a sede do clube anteriormente para conhecer os diversos aspectos organizacionais e técnicos, preparando o terreno para o início oficial de sua missão.

O Al-Ahly havia encerrado a temporada passada sem conquistar nenhum título, apesar dos reforços de peso, e terminou o Campeonato Egípcio na terceira colocação.

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