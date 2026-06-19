Das arquibancadas... Guardiola acompanha os “Leões do Atlante” e alimenta as especulações

A presença do técnico espanhol Pep Guardiola, treinador do Manchester City, na partida entre Marrocos e Escócia no estádio de Foxborough, em Boston, gerou uma nova onda de especulações sobre seu futuro como técnico e a possibilidade de ele assumir o comando de uma seleção.

As câmeras da transmissão televisiva da partida flagraram o técnico espanhol acompanhando o jogo de perto nas arquibancadas.

Guardiola está atualmente nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo, onde fez questão de não perder a oportunidade de assistir aos “Leões do Atlante”, que vêm apresentando um desempenho notável no torneio e são considerados uma das principais seleções capazes de disputar o título.

Esta não é a primeira vez que surgem rumores ligando o técnico catalão ao comando de uma seleção nacional; já havia especulações anteriormente sobre a possibilidade de ele assumir o comando de uma seleção após encerrar sua carreira nos clubes, e o Marrocos está entre as seleções mencionadas nesse contexto.

A presença de Guardiola levantou dúvidas sobre se essa visita seria apenas um acompanhamento técnico de uma das seleções de destaque ou se teria implicações mais profundas relacionadas ao seu futuro profissional, especialmente com o fim de sua passagem pelo Manchester City.