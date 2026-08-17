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Joaquim Lira Viana

Danilo no Newcastle? Após venda de Bruno Guimarães, equipe sonda o meio-campista do Botafogo

Danilo
Newcastle
B. Guimaraes
Botafogo

Clube inglês mantém interesse no brasileiro, mas vem encontrando dificuldades para preencher lacunas criadas pelas vendas na janela de transferências

O Newcastle está no mercado em busca de um substituto para Bruno Guimarães, negociado com o Arsenal por € 87,5 milhões (R$ 527 milhões) no início de agosto. O brasileiro, que era capitão e uma das principais referências do elenco, deixou uma lacuna importante no meio-campo dos Magpies, e agora clube procura um jogador com características semelhantes, que também tenha experiência e capacidade de liderança dentro e fora de campo.

Um dos nomes avaliados é Danilo, do Botafogo, que foi alvo do Palmeiras nos últimos meses. Após a negociação entre as equipes não dar certo, com o Alviverde não conseguindo atingir a pedida do Glorioso entre € 35 milhões (R$ 210 milhões) e € 40 milhões (R$ 240 milhões) pelo meio-campista de 25 anos, Danilo vem atraindo interesse de clubes europeus e chegou a receber propostas formais.

A Atalanta, da Itália, ofereceu € 25 milhões (R$ 150 milhões) pelo atleta, mas o valor foi visto como baixo demais pela diretoria alvinegra. Ao mesmo tempo, o Newcastle também demonstrou interesse no camisa 8, mas não chegou a formalizar uma proposta.

Uma apuração da ESPN afirma que Danilo, apesar de se manter um interesse do Newcastle, não é visto como uma prioridade principalmente por conta da mudança de técnico recente da equipe. Ao fim de julho, Eddie Howe deixou o clube e deu lugar a Matthias Jaissle, alemão de 38 anos, que não vê o meio-campista do Botafogo com um perfil parecido com o de Bruno Guimarães.

O dinheiro, porém, não é um problema para os ingleses, que acumularam valores importantes com as saídas de Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Anthony Gordon nesta janela. Segundo a imprensa inglesa, o grande obstáculo da equipe vem sendo convencer jogadores a aceitar o projeto, já que o Newcastle não disputará competições europeias na temporada 2026/27. Isto acabou reduzido o poder de atração do clube, mesmo com a capacidade de oferecer salários elevados.

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Com isso, o Newcastle corre contra o tempo para encontrar um novo Bruno Guimarães até o início da nova temporada. A prioridade é contratar um meio-campista que possa ocupar a função do brasileiro, mas também assumir o papel de liderança que ficou vago após sua saída. Danilo continua no radar, embora não seja uma prioridade no St James' Park no momento.

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