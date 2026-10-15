Danilo deposita confiança em trabalho de Tite no Botafogo: "Vai ser brilhante"

Danilo está otimista quanto ao trabalho de Tite no Botafogo e acredita que o treinador pode conduzir a equipe a uma recuperação na reta final do Brasileirão. Apesar da fase irregular, o volante destacou o bom ambiente interno e a confiança no trabalho da comissão técnica. Com nove rodadas pela frente, o jogador também ressaltou a importância de somar pontos, tratando as partidas como "nove finais", e manter vivo o objetivo de disputar uma competição continental na próxima temporada.
Em entrevista à Botafogo TV, Danilo explicou como Tite chegou ao clube e ressaltou a forma como o treinador se aproximou dos jogadores e dos profissionais que trabalham no dia a dia da equipe. O volante também destacou as cobranças da comissão técnica e demonstrou confiança na evolução do time.
“Tite chegou do jeito dele, de abraçar todo mundo, o staff, nós jogadores, de nos blindar. Claro que tem a exigência para executarmos o trabalho bem junto com a comissão. Eu acho que o professor Tite veio pra para construir um time forte. Eu acho que o trabalho dele vai ser brilhante”, afirmou.
Atualmente, o Glorioso ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos, e não vence há três jogos na competição — desde que Tite assumiu como treinador, na derrota por 2 a 0 contra o Mirassol, no dia 19 de setembro.
O jogador reconheceu que o Botafogo atravessa um momento complicado, mas avaliou que a equipe conseguiu colocar em prática o que foi trabalhado durante a semana. Danilo acredita que a continuidade do trabalho pode trazer resultados positivos até o fim da temporada, com a possibilidade de o clube se afastar da parte de baixo da tabela e buscar uma vaga nas competições continentais.
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“A gente não está numa fase boa. A gente fez o que vinha treinando na semana, fizemos bem, entramos cada um no seu foco ali pra ajudar o Botafogo. Eu acho que esse trabalho do professor Tite vai render muito até o final do ano. Para conseguirmos nos livrar do rebaixamento e chegarmos na Sul-Americana ou até na Libertadores, dependendo dos pontos que a gente tem pela frente”, disse.
Após o empate com o Coritiba por 1 a 1 na última segunda-feira, em que Danilo balançou as redes para o Botafogo, o camisa 8 falou que a equipe precisa encarar as nove rodadas restantes como "finais" para se afastar da zona de rebaixamento. O volante reforçou a necessidade de conquistar vitórias e apresentar boas atuações para terminar o campeonato em uma posição mais confortável.
“Eram 10 [finais], né? Passou uma contra o Coritiba, agora com a Chapecoense. Agora são nove finais pela frente. Temos que ganhar esses jogos e fazer bons jogos para podermos ficar lá em cima sem precisar lutar contra o rebaixamento. Já se livra [do sufoco]”, falou.
O próximo compromisso do Botafogo será contra a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, neste sábado (17), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada. Danilo aproveitou para convocar a torcida alvinegra e pedir apoio nas arquibancadas para que a equipe consiga conquistar os três pontos em casa.
“Torcedor do Fogão, vamos todo mundo lá nos apoiar nesse sábado contra a Chapecoense. Pode confiar que a gente vai fazer um belo jogo igual fizemos com o Coritiba. Melhor ainda para poder sair vitorioso e a gente comemorar juntos”, disse.