Danilo chega à Juventus e brinca com Cristiano Ronaldo: "Quero a camisa 7"

Clube italiano apresenta seu novo lateral, depois da troca com o Manchester City envolvendo João Cancelo

A apresentou seu mais novo reforço, o lateral brasileiro Danilo. Ele chega aos bianconeri depois de uma troca envolvendo o também lateral João Cancelo. Danilo, que já foi jogador do , brincou quando foi perguntado sobre Cristiano Ronaldo:

“Eu conversei com ele antes de vir para cá, e nós brincamos um pouco. Eu disse que pedi ao clube a camisa 7 mas ela já estava ocupada”.

Danilo já fez sua estreia pela Velha Senhora, no segundo tempo do amistoso contra o Atlético de Madrid. Sobre suas primeiras impressões do clube, ele afirmou foram excelentes: “Recebi uma recepção calorosa e me senti bem imediatamente”.

Ainda em sua apresentação, o brasileiro disse estar feliz em reencontrar Alex Sandro, com quem já havia jogado no . “Ele foi muito importante para a minha escolha. Ele me deu muitas informações sobre a Juve e é ótimo ter um amigo como ele aqui”.

O lateral evitou comparar seu ex-treinador, Pep Guardiola, com Maurizio Sarri, mas disse que os dois têm similaridades no estilo de jogo. Ele ainda afirmou que sua maior referência é Daniel Alves, por ser um brasileiro e um dos melhores do mundo em sua posição.

“Me inspiro em Dani Alves por tudo que ele já conquistou e como ele enfrenta todos os jogos. Ele é um grande profissional e tem uma maneira peculiar de enfrentar todos os desafios e melhorar”.