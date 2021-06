Danilo Avelar será punido pelo Corinthians por ofensa racista?

O defensor admitiu ter cometido um ato racista durante uma partida de Counter-Strike: Global Offensive na noite da última terça-feira (22)

O zagueiro do Corinthians, Danilo Avelar, admitiu ter cometido um ato racista duranta uma partida de Counter-Strike: Global Offensive na noite da última terça-feira (22). Durante o jogo, o jogador postou um comentário dirigido a um outro usuário do jogo, na qual dizia: "Fih (filho) de rapariga preta".

Na manhã desta quarta, o zagueiro utilizou suas redes sociais para compartilhar uma nota sobre o ocorrido dizendo que: "Antes de mais nada, quero admitir o meu erro. O que eu escrevi durante a partida não condiz com o que penso e o que vou ensinar a meu filho."

Avelar ainda relatou que foi ofendido por um jogador estrangeiro no game, que tinha perdido a cabeça, piorando a situação:

Antes mesmo do jogador se pronunciar, o Corinthians também em uma nota afirmou que ainda estava apurando os fatos antes de um posicionamento oficial do clube.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que tomou conhecimento do incidente que envolveu o nome do atleta Danilo Avelar nas redes sociais e que está apurando os fatos e o contexto. Atualizaremos nossa posição tão logo seja possível. — Corinthians (@Corinthians) June 23, 2021

Após o jogador se posicionar publicamente, a plataforma do jogo, a Coliseum, informou que Danilo Avelar estava banido do jogo. O zagueiro do Corinthians é um grande fã do game e também sócio de um time.

Em nota, a empresa disse que: "repudia veementemente esse tipo de pensamento e conduta na plataforma, e todo e qualquer usuário que venha ter esse tipo de atitude, sofrerá a mesma punição".

Depois de uma grande repercussão sobre o caso as redes sociais, Avelar privou seu perfil no Instagram. E também foram alteradas todas as informações de seu perfil, como a foto, o nome e o link do usuário. E o mesmo aconteceu em uma outra plataforma em que o jogador costuma jogar com os amigos.

O Corinthians ainda não divulgou se Danilo Avelar sofrerá alguma punição do clube. O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho direito, realizada em outubro do ano passado.