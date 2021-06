Danilo Avelar fora do Corinthians: tudo sobre a rescisão do contrato após fala racista do jogador

O clube emitiu um comunicado oficial um dia após o zagueiro ter feito um comentário racista em um jogo on-line

Danilo Avelar não joga mais pelo Corinthians. A informação foi trazida pelo GE.com, que apurou que a diretoria, após um dia de reunião, decidiu pelo afastamento do jogador, que admitiu ter feito um comentário racista em uma partida de Counter-Strike: Global Offensiv na noite da última terça-feira (22). Pouco tempo depois, o clube emitiu um comunicado confirmando a decisão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de muitas horas de reunião durante a quarta-feira (23), o departamento de futebol do Corinthians decidiu pela rescisão do contrato de Avelar, que iria até dezembro de 2022. Segundo o GE.com, o clube ainda estuda de que maneira será feita a rescisão do zagueiro, que trata de uma lesão desde outubro de 2020.

O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia. — Corinthians (@Corinthians) June 23, 2021

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia", disse a nota do clube.

A repercussão do caso envolvendo o nome do jogador foi grande desde a divulgação do comentário feito por ele, que escreveu no chat do jogo "Fih (filho) de rapariga preta". Em um primeiro momento, Avelar disse que estava buscando mais informações sobre o caso, mas na manhã desta quarta divulgou uma nota assumindo que foi ele quem fez o comentário, junto de um pedido de desculpas.

A pressão da torcida para a saída do jogador vem desde a noite de terça-feira e cresceu ainda mais com a admissão de Avelar. Sempre ficou claro que, para a torcida, não havia mais clima para que o zagueiro vestisse a camisa do Corinthians.

Ao todo, o lateral-esquerdo, que migrou para a zaga no início de 2020, atuou em 101 jogos com a camisa do Corinthians, tendo marcado 12 gols. Desde outubro, o jogador está se recuperando de uma cirurgia para corrigir uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. O clube deve pagar este mês a última parcela ao Torino referente à contratação de Avelar, no valor de € 750 mil.

Além da rescisão contratual com o Corinthians, Avelar foi banido da Coliseum, plataforma do jogo CS:GO. Em nota, a empresa disse que: "repudia veementemente esse tipo de pensamento e conduta na plataforma, e todo e qualquer usuário que venha ter esse tipo de atitude, sofrerá a mesma punição".