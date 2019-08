Daniel Maldini: a nova estrela do Milan conseguirá honrar o nome da família?

Aos 17 anos, Daniel procura formar o próprio caminho no Milan, clube no qual as expectativas são as maiores possíveis

Jogar no com o nome 'Maldini' nas costas garante uma pressão acima do normal comparado com os outros atletas do clube, ainda mais aos 17 anos de idade. Mas para Daniel Maldini - filho da lenda Paolo Maldini e neto de Cesare Maldini- é algo no qual ele se preparou durante toda a vida. Lidar com as comparações com os maiores defensores da história do futebol italiano sempre foi um objetivo para o adolescente.

Nesta pré-temporada, os olhos da mídia italiana estavam todos em Maldini desde o momento no qual foi escolhido para atuar entre os onze do Milan no amistosos contra o de Munique, em Kansas City. Recém-chegado no cargo de treinador da equipe de Milão, Marco Giampaolo tem uma enorme tarefa na reconstrução do gigante italiano, sete vezes campeão europeu. Giampaolo precisará usar o talento da base e, particularmente, Daniel pode ser uma maneira de garantir apoio por parte dos torcedores e jornalistas.

A primeira observação a respeito de Daniel Maldini é que o jovem jogador não seguiu a tradição chave que sustentou o sucesso de sua família nos últimos 65 anos, uma vez que não é defensor. Tanto Cesare Maldini e Paolo Maldini se destacaram atuando no setor defensivo. Até mesmo o irmão mais velho de Daniel, Christian, um zagueiro central.

Daniel é um atacante versátil em campo e consegue se adaptar as diversas posições mais à frente no esquema tático do técnico.

"Ele é um armador, um artilheiro, um número 10", disse Paolo sobre Daniel em entrevista ao DAZN. "Da família, começando com meu pai e chegando ao meu filho, ele é o único com essas atitudes. Ele é um poeta com a bola”.

"Ele é um pouco ambidestro como eu. Nele eu me vejo fisicamente desde quando ele deixou de ser criança. Da mesma maneira como as pessoas que viram meu pai em mim. Isso, eu acredito, é absolutamente genético".

Daniel concorda com a interpretação do pai sobre a capacidade e semelhança em campo. Ao ser convocado para a seleção sub-18 da em março, ele disse: "Como meu papel [de atacante], penso mais em atacar do que em defender. Sou meio-campista ofensivo ou atacante. Meus pontos fortes são jogar com poucos toques e antecipar os lances do jogo antes dos outros, além de bola parada".

Diferente do estilo do pai e avô que atuaram no Milan e na Azzurra como zagueiros, o desempenho de Daniel pode ser medido além da frequência dos gols e dos títulos ganhos. O desempenho dos atacantes costuma ser medido pela artilharia em campo, e Maldini chegou a responder àqueles que o questionaram a respeito da habilidade, enquanto lida com a pressão de jogar no Milan com um dos sobrenomes mais conhecidos do clube.

Com o time sub-17, Daniel marcou 13 gols em 28 partidas com apenas 16 anos. Na temporada anterior, balançou as redes em 10 ocasiões nas 26 partidas com o time do Milan. Giampaolo tomou conhecimento de tais números ao escolher Daniel à equipe para a turnê de pré-temporada 2019-20, nos .

Durante as semanas que antecederam a campanha de 2019-20, Maldini foi usado principalmente como camisa 10 no elenco, e na ocasião jogou ao lado de Suso, que tem sido, sem dúvida, o jogador mais importante do Milan nas últimas três temporadas. Maldini é visto como um jogador que pode oferecer as mesmas qualificações de Krzysztof Piatek e Samu Castillejo, destaques do elenco, apesar da mínima idade.

Uma ilustração do quão bem Daniel é visto pelo ex-treinador da , Giampaolo, ocorreu após o empate em 2 a 2 com o . Daniel foi escolhido para bater o quinto pênalti contra os Red Devils. Na ocasião, David de Gea defendeu a penalidade e garantiu a vitória para o lado inglês.



(Foto: Getty Images)

Um jeito azedo de terminar a promissora pré-temporada, porém um momento no qual Giampaolo espera promover o desenvolvimento do jovem.

"Eu o nomeei como o quinto batedor, mas infelizmente ele errou. É um caminho útil para ele. Os garotos precisam de jogos para crescer e, se não os escolherem, não crescem."

Se o exemplo de Maldini se transferir seguir nesta temporada , espere ver muitos jovens atletas de 17 anos no próximo ano. A seleção da Itália também está clamando por jovens talentos ofensivos, e Maldini confirmou a lealdade ao país nascimento, apesar de poder jogar na , país de nascimento da mãe, Adriana Fossa.

Roberto Mancini, técnico da Itália, mostrou intenção em dar oportunidades aos jovens talentos desde que assumiu o cargo de treinador da equipe nacional, e se Maldini tiver a chance de impressionar na primeira divisão italiana, então uma convocação estará próxima.