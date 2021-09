Flamengo acena para Daniel Alves e espera OK do jogador para abrir negociação

Rubro-Negro manifestou o interesse e passou a "bola" para o lateral de 38 anos; jogador é desejo antigo

O Flamengo acenou para Daniel Alves e segundo apuração da Goal, manifestou o desejo de contar com o lateral-direito. Aos 38 anos, o jogador assinou a rescisão de contrato com o São Paulo na última quinta-feira (16) e está livre no mercado.

Mesmo com Isla, Matheuzinho e Rodinei, a diretoria rubro-negra entende que Daniel Alves é numa grande oportunidade de mercado, desde que tope se encaixar dentro daquilo que o clube está disposto a oferecer.

Com poucas opções, uma vez que as principais janelas de transferências estão fechadas, o Flamengo entende ser o melhor lugar para Dani, que tem como objetivo disputar a Copa do Mundo do Qatar, em dezembro de 2022. Além de estrutura, um time competitivo que pode lhe dar a oportunidade de conquistar titulos.

É desta forma que o Flamengo se vê e espera encher os olhos de Daniel Alves. A diretoria aguarda um ok do jogador para apresentar uma proposta. O clube carioca sabe que tem outros interessados e não vai entrar em leilão. Por isso, a ideia é só avançar caso seja o desejo do lateral.

Caso acerte com o Flamengo, Daniel Alves só poderá disputar o Campeonato Brasileiro. Nem mesmo numa eventual classificação para o Mundial de Clubes, o lateral poderia ser inscrito. Isso porque ele ficou livre no mercado após o fim da janela de transferências.

Além disso, caso fique no Brasil, Dani precisa acertar logo com o novo clube, porque as inscrições para no Campeonato Brasileiro se encerram na próxima sexta-feira, dia de 24. Este também é um dos motivos que o força a diminuir consideravelmente o salário.

O interesse do Flamengo em Daniel Alves é antigo, antes mesmo do jogador acertar com o São Paulo, o time carioca chegou a fazer uma sondagem. Na ocasião, no entanto, o lateral trabalha com valores que estavam completamente fora do orçamento do clube.