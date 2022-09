Daniel Alves revela "briga" com Cristiano Ronaldo em cerimônia da Bola de Ouro

Rivalidade entre Barcelona e Real Madrid teria sido o motivo de desentendimento entre o lateral e o atacante

A rivalidade dentro de campo pode levar a situações constrangedoras fora dele. Um exemplo disso é um caso relatado por Daniel Alves, hoje jogador do Pumas, do México. A história envolve ele e ninguém menos que Cristiano Ronaldo, na cerimônia de premiação da Bola de Ouro.

Dani Alves participou de um podcast no México, ao lado do seu companheiro de equipe, Efrian Valverde e comentou sobre o que ele chamou "briga" com Cristiano Ronaldo nos bastidores de uma edição do Ballon d'Or. O motivo teria sido a recusa de CR7 - à época no Real Madrid - em cumprimentar o então rival de Barcelona.

"Houve uma controvérsia que nunca foi divulgada, mas nos vestiários da cerimônia da Bola de Ouro, nós tivemos uma briga. Eu cumprimentei todo mundo e ele não me cumprimentou por tudo o que a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid estava gerando externamente. Mas como eu posso não respeitar um cara que alcançou tudo na base do trabalho duro e colocando seu coração e alma nisso?", disse o lateral-direito brasileiro.

Daniel Alves ainda vive a expectativa de uma convocação tardia para a Copa do Mundo, embora já não pareça tão favorecido no radar de Tite. Quem, por outro lado, está confirmado no Mundial é o seu ex-companheiro de Barcelona, Lionel Messi.

Sobre o craque argentino, Dani Alves ainda tem uma opinião bem clara: Messi só pode estar "em outro mundo".

"Ele [Messi] nasceu com o talento para jogar futebol e para estar em outro mundo, que só ele consegue alcançar", falou o ex-São Paulo.