Dani Alves: "PSG precisa perder a virgindade na Champions League"

Lateral brasileiro falou sobre grande objetivo do clube após a vitória sobre o Manchester United por 2 a 0

A grande vitória do PSG sobre o Manchester United por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, reacendeu a esperança do torcedor parisiense, que sonha com o título da competição. No entanto, apesar de Dani Alves negar que o clube tem o principal torneio de clubes como o principal objetivo, o lateral apontou que precisa "perder a virgindade" na Europa.

"O nosso objetivo é vencer todas as competições, trabalhamos todos os dias para isso, para atingir os nossos objetivos na Taça, na UCL ou na Ligue 1. Mas se pudermos ganhar a Champions, será um título bem-vindo.", disse.

"Penso que temos de perder a virgindade nesta competição nesta temporada de uma vez por todas e estamos trabalhando arduamente para que isso aconteça. Nós investimos porque temos dinheiro, mas não se trata de um objetivo primordial", completou.

Após vencer o United em pleno Old Trafford, o PSG pode perder por até um gol de diferença que avança para as quartas de final do torneio. O duelo está marcado para o dia 6 de março, em Paris.