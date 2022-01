Dani Alves, Kounde, Acuña: 10 jogadores com rostos “falsos” no FIFA 22

Dani Alves acaba de chegar ao Barcelona no FIFA 22, mas ao invés de causar empolgação nos fãs do clube catalão, a adição se tornou um meme entre os fãs do game de futebol da EA Sports, graças ao rosto do brasileiro.

Como já aconteceu em outras ocasiões com diversos jogadores, Dani ganhou uma face genérica, que não lembra em nada sua aparência real. O boneco sem cabelo ou qualquer tipo de detalhe chega a causar algum estranhamento e quebra a imersão daqueles que se atentam aos detalhes.

Infelizmente o problema não é exclusivo do brasileiro. Outros diversos jogadores de clubes e ligas importantes estão no FIFA com rostos genéricos, gerados pelo próprio game, ao invés de scans de suas faces reais.

Confira a lista com dez dos craques que não estão bem representados no FIFA 22:

Dani Alves - Barcelona

Jules Kounde - Sevilla

Mathias Viña - Roma

Manuel Locatelli - Juventus

Mike Maignan - Milan

Rafael Toloi - Atalanta

Marcos Acuña - Sevilla

Francesco Acerbi - Lazio

Robin Gosens - Atalanta

Sergio Asenjo - Villareal