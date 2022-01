Luuk de Jong e Dani Alves são as boas notícias em um Barcelona que ainda sofre

Acresceu no ataque, ergueu a cabeça e cabeceou como sempre, perfeito, com força, com a altura ideal, na posição em que estava em campo o melhor ponta. Disso sim, do qual Ronald Koeman certa vez disse que ao cabecear era mais perigoso do que Neymar Jr. Após cruzamento primoroso de Dani Alves, Luuk de Jong arrancou entre os centrais, virou o pescoço e direcionou a bola para a rede, da mesma forma que fez em Mallorca no último domingo para dar os três pontos ao Barcelona. Sete dias depois, em Nuevo Los Cármenes, o holandês voltou a festejar um importante gol com a camisa do Barça.

Ninguém estava contando com Luuk. Nem Xavi Hernández, nem o time de futebol comandado por Mateu Alemany, nem o presidente Joan Laporta. Ele veio para acalmar as ansiedades de Koeman, que precisava de um gol e de um jogador diferente no ataque, que não se parecesse em nada com o que já tinha no plantel. Ele o conhecia bem e insistiu até o último minuto do mercado de verão para contratá-lo do Sevilla. Alemany acabou trazendo o "brinquedo" para Koeman. Um brinquedo que parecia quebrado no dia de ano novo, assim que o mercado de inverno abriu.

A sensação de todos no clube era que ele estava indo embora. Mas Luuk voltou das férias como um jogador diferente, combinando com os seus companheiros, compreendendo o jogo posicional que Xavi necessita implementar, assumindo um papel que não se destina apenas a finalizar bolas longas. Ele começou de novo em Granada como em Mallorca, e deixou jogadores como Memphis Depay e Abde Ezzalzouli no banco, já recuperados do vírus Covid e com muito mais minutos do que o alto atacante holandês com Xavi à frente da equipe. Mas continua a responder muito mais do que no início da temporada. Já são dois gols decisivos em dois jogos consecutivos da LaLiga. "Luuk é um jogador muito lucrativo. Está treinando muito e se o treinador continuar a colocá-lo, pode continuar a nos ajudar desta forma", disse Sergio Busquets logo após o jogo em Nuevo Los Cármenes.

Quem serviu Luuk de Jong foi Dani Alves, jogador que regressou como titular no Barça aos 38 anos. É o jogador mais velho a vestir a camisa do Barça num jogo da La Liga, ultrapassando José Manuel Pinto - mas parece que ainda tem 30 molas nas costas. Ele sofreu contra Darwin Machís, mas foi um dos jogadores mais criativos em campo e com mais profundidade física nos últimos minutos com uma intensidade brutal. Outros não agiam como ele. O brasileiro está aqui para jogar, ao contrário do que pensava a diretoria de Josep Maria Bartomeu quando o considerava velho para continuar defendendo as cores e o escudo do Barça no verão de 2016. Ou seja, há cinco anos e meio. Talvez alguém esteja errado.