Dani Alves justifica treino com chutes para fora: "nossas finalizações são melhores"

Daniel Alves justifica erros de finalizações do São Paulo: "Estava fazendo uma competição"

Em entrevista ao Globo Esporte no início da tarde desta quinta-feira (19), Daniel Alves explicou a recente polêmica envolvendo o elenco do . O lateral comentou a respeito do treinamento de finalizações da equipe, duramente criticado devido ao baixo aproveitamento.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Na ocasião, o time comandado por Cuca acertou apenas quatro dos 27 chutes ao gol. Daniel, por sua vez, disse que os erros ocorreram devido os passes intencionalmente feitos para dificultar a conclusão ao gol.

“Gostaria de esclarecer o nosso treinamento de outro dia, que parece que nosso treino é aquilo ali, e não é aquilo ali. A gente estava fazendo uma competição, eu não estava no momento, mas meus companheiros estavam fazendo a competição em que a equipe rival tinha que passar a bola para os outros no pior que podia”, e seguiu

Mais artigos abaixo

“Para a gente, que entende de futebol, uma equipe estava dando para a outra os “passes traíras”. Era um confronto de equipes, em que uma não queria que a outra ganhasse. Então os passes eles davam na trairagem, entendeu? Para quicar a bola antes, para criar dificuldade para a equipe. No final das contas, você está ali competindo. Mas, normalmente, nossas finalizações são muito melhores do que aquele dia. Mas é aquilo, quando você não consegue os resultados, não consegue fazer gols, qualquer coisa gera polêmica”, finalizou.

Por meio das redes sociais os são-paulinos repercutiram de forma negativa os erros de finalizações da equipe, que não vence no Campeonato Brasileiro há quatro jogos.