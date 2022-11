Dani Alves diz que Juventus "errou" em contratá-lo do Barcelona

O lateral acredita que seu estilo ofensivo não se encaixou bem na equipe italiana

Depois de oito temporadas apresentando um ótimo futebol no Barcelona, Daniel Alves tomou a ousada decisão de se transferir para a Juventus e…. não foi bem. O jogador, no entanto, jogou parte da culpa disso para o próprio clube italiano, e seu estilo de jogo, que não combina com suas principais características.

Apesar de ser lateral, Daniel Alves é um jogador ofensivo, que tem uma propensão grande a avançar ao ataque e costuma ir bem nessa função. Essa foi uma característica que ajudou em seu tempo no Barcelona, mas foi um dos aspectos, que na visão do próprio jogador, atrapalhou sua temporada na Juventus.

"Aquela Juve era uma equipe que estruturalmente foi feita para defender. Eu tentava avançar, mas isso acabou entrando em conflito com a ideia da equipe, e eu não joguei tanto quanto gostaria. Você tem que escolher o jogador certo para as necessidades da equipe", disse o brasileiro em entrevista à Gazzetta dello Sport. "Eles pegaram um jogador com potencial ofensivo animal, mas não precisavam de um cara como esse. Eles fizeram a escolha errada"

"Se você colocar um jogador extremamente defensivo no Barcelona, não faz sentido, e da mesma forma um ofensivo em uma equipe que prefere a defesa não está no lugar certo", completou o lateral, que fez 33 jogos e marcou cinco gols pela equipe italiana.