Dani Alves, De Rossi, Juanfran e até Fábregas: "europeus" que podem jogar a Libertadores 2020

A Libertadores 2020 tende a contar com nomes incomuns para o cenário da competição comparado com a estrelada e badalada Champions League

O futebol sul-americano fechou nas últimas semanas contratações de estrelas do futebol europeu. No , Daniel Alves, apresentado na última terça-feira (06), e Juanfran elevaram a visibilidade do clube brasileiro no mercado. De Rossi, destaque da seleção italiana e da Roma, fechou contrato com o Boca Juniors, da Argentina. Filipe Luís e Rafinha foram para o . E agora é a vez de Cesc Fàbregas revelar interesse em atuar no continente sul-americano.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Em entrevista ao Super Deportivo Radio, canal espanhol, Fàbregas, campeão do mundo com a , em 2010, na África do Sul, declarou que gostaria de jogar na e disputar a .

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

"Por que não jogar a Libertadores? O me parece muito competitivo, agressivo. Seria um prazer jogar lá. Eu não vou escolher [entre Boca e River], a paixão que os dois têm é incrível. Fui ver a final da Libertadores em Madri e me encantei. Os torcedores foram incríveis. Jogamos no estádio do River com a Argentina e foi incrível".

Em um futuro próximo, a Libertadores 2020 poderá contar com Daniel Alves, Juanfran e De Rossi, com Filipe Luís e Rafinha garantidos já na edição deste ano. Na próxima temporada, restará aos clubes brasileiros garantir a presença dos astros internacionais no torneio.

No caso do São Paulo, resta somente o Campeonato Brasileiro na tentativa de alcançar o feito de disputar a Libertadores, em 2020. O Boca, assim como o Flamengo, ainda disputa o título desta edição do torneio, além de tentar a vaga pelo Campeonato Argentino.